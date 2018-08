Vier Wochen Jugendarrest für den 20-jährigen Angeklagten, acht Monate Haft auf Bewährung für seinen 24-jährigen Onkel – so lauteten am Mittwochmorgen am Landgericht Bremen die Urteile gegen zwei junge Männer aus dem Landkreis Verden, die wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt waren.

Von versuchtem Totschlag hatte schon die Staatsanwaltschaft am Ende der Verhandlung nicht mehr gesprochen. Die lebensgefährlichen Tritte gegen den Kopf eines Mannes in der Bremer Club-Diskothek Avenue konnten keinem der Angeklagten mit der für eine Verurteilung notwendigen Sicherheit zugeordnet werden. So blieb es am Ende bei schwerer Körperverletzung.

Im wahrsten Sinne teuer zu stehen kommen könnte das Urteil zumindest den 20-Jährigen trotzdem. Die schweren Verletzungsfolgen des Opfers seien ihm zwar strafrechtlich nicht zuzuordnen, sehr wohl aber zivilrechtlich, führte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung aus. Schließlich sei sein Verhalten die Ursache für die Schlägerei in der Diskothek gewesen. Der 20-Jährige wurde zu 5000 Euro Schmerzensgeld verurteilt und muss zudem auch für eventuelle Folgekosten der medizinischen Behandlung des Opfers aufkommen.