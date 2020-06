Jugendhilfe: Wie die Mittel zur Jugendhilfe in Zukunft vergeben werden, entscheidet der Jugendhilfe-Ausschuss. (Luise Bär)

Wie die Mittel eines neuen zentralen Fördertopfes für die Jugendarbeit verteilt werden, wird künftig allein der Jugendhilfeausschuss entscheiden. Lange war dafür ein eigenes, noch zu gründendes Entscheidungsgremium vorgesehen. Doch über die zahlreiche Varianten, wie dieses als Städtischer Förderausschuss bezeichnete Gremium zu besetzen ist, konnte letztlich keine Einigung erzielt werden.

Bislang ist die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit ihren Angeboten für Jedermann in Bremen ausschließlich dezentral organisiert. Die dafür vorgesehenen Mittel – 2019 gab es dafür insgesamt rund 7,9 Millionen Euro – werden über einen komplexen Verteilungsschlüssel mit zahlreichen Kriterien an die Stadtteile überwiesen. Dort entscheiden eigens dafür gebildete, sogenannte Controlling-Ausschüsse über die Vergabe der Mittel. Darin sind Vertreter von Behörden, Beiräten und den Trägern der Jugendarbeit versammelt. Mit dem zentralen Fördertopf sollen künftig Angebote finanziert werden, die über den jeweiligen Stadtteil hinaus Besucher finden.

Keine Einigung erzielt

Ähnlich wie in den Stadtteilen sollte darüber ein Förderausschuss entscheiden. Vorgesehen war, dass er sich ähnlich wie die Controlling-Ausschüsse ebenfalls aus je drei Vertretern des Amtes für Soziale Dienste und der Jugendwohlfahrtsverbände zusammensetzt. Für die politische Vertretung sollte die Beirätekonferenz drei Mitglieder bestimmen können. Doch in zahlreichen Details gab es dabei unterschiedliche Vorstellungen. Der Jugendhilfe-Ausschuss wollte ebenfalls vertreten sein und die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege hatte gefordert, dass nur die auch im Jugendhilfeausschuss vertretenen freien Träger für einen Sitz im städtischen Förderausschuss in Frage kommen. Am Ende hat sich der Ausschuss selbst zum Entscheidungsgremium erklärt.

Unmittelbar nach den Sommerferien sollen die neuen Fördermöglichkeiten und die damit verbundenen Kriterien, nach denen ein Angebot als zentral gilt, auf einer Informationsveranstaltung vorgestellt werden. Unter anderem wird verlangt, dass ein Angebot stadtweit mit mindestens drei Trägern außerhalb des Standortstadtteils kooperieren muss. Außerdem muss das Angebot kostenlos sowie inklusiv sein und für alle Geschlechter und Kulturen offen stehen. Ausdrücklich darf es sich auch an Kinder unter 14 Jahren wenden. Zu der Veranstaltung sind alle in der offenen Jugendarbeit engagierten Träger eingeladen, um mit Beiräten sowie dem Amt für Soziale Dienste und den freien Trägern aus den Controllingausschüssen die neuen Möglichkeiten zu diskutieren und Ideen für förderwürdige Projekte zu entwickeln. Wegen der Corona-Pandemie werden ergänzend auch digitale Teilnahmeformate geplant.