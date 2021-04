Bei einem Fußballtraining am Hastedter Osterdeich griffen zwei Jugendliche einen Trainer an und traten ihm gegen den Kopf. (Friso Gentsch/dpa)

Zwei Jugendliche Täter haben laut Polizei einen 20-jährigen Trainer einer Jugendfußballmannschaft am Freitagabend auf einer Sportanlage am Hastedter Osterdeich angegriffen. Als er am Boden lag, sollen sie ihm auch gegen den Kopf getreten haben.

Bei einem Fußballtraining auf einer Sportanlage am Hastedter Osterdeich mit rund 15 Kindern spielten auch die beiden Jugendlichen auf dem Platz Fußball. Der Trainer forderte die beiden auf, den Platz zu verlassen. Sie weigerten sich, weshalb der 20-Jährige die Polizei rief. Umgehend sollen die Jugendlichen den Trainer attackiert haben, auf ihn eingeschlagen und getreten haben. Als der Trainer zu Boden ging, traten sie ihm der Polizei zufolge gegen den Kopf und flüchteten anschließend in Richtung Weserwehr.

Der 20-Jährige wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und behandelt. Umgehend habe die Polizei nach den Tätern gefahndet, jedoch ohne Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Die Täter wurden folgendermaßen beschrieben: Beide sollen etwa 17 bis 18 Jahre alt und ungefähr 1,80 bis 1,85 Meter groß gewesen sein. Sie sollen schwarze Sportkleidung getragen haben, einer trug eine Regenjacke der Marke „Nike“, der andere eine schwarze Baseballkappe.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer etwas Ungewöhnliches in der Straße Hastedter Osterdeich beobachten konnte oder Hinweise zu dem Vorfall hat, möge sich bei der Polizei unter 0421 / 362 38 88 melden.

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass Tritte gegen den Kopf tödlich enden können. Die Polizei Bremen verfolge diese Delikte daher mit aller Konsequenz.