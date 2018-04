Für ihre Zivilcourage erhielten Markus Schneider (l.) und Dominick Jansen von Innensenator Ulrich Mäurer Belobigungsurkunden. (Koch)

Andere hätten vielleicht weggeschaut. Wären einfach weitergegangen, aus Angst, selbst in Gefahr zu geraten. Nicht so Dominick Jansen und Markus Schneider. Die beiden Jugendlichen haben eingegriffen, als sie in der Silvesternacht beobachteten, wie zwei Männer einen dritten zusammenschlugen und auf ihn eintraten. Und haben so wohl Schlimmeres verhindert. Am Dienstagnachmittag wurden die beiden 16-Jährigen für ihr mutiges und entschlossenes Handeln von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) mit einer öffentlichen Belobigung ausgezeichnet.

Es war kurz vor Mitternacht, die beiden waren in Burglesum auf dem Weg zur Party einer Freundin. Da sahen sie, wie zwei Männer auf einen am Boden Liegenden einschlugen und eintraten. Groß drüber nachgedacht, was zu tun ist, hätten sie nicht, erzählen beide heute, ein gutes Vierteljahr nach dem Vorfall. "Ich fand, da sollte man nicht einfach dran vorbeigehen", sagt Dominick Jansen. Schließlich sei das Opfer schon ein etwas älterer Mann gewesen. Und außerdem: "Zwei gegen einen – das ist einfach unfair."

Also gingen die beiden Jugendlichen dazwischen. Nicht etwa ungestüm, sondern durchaus mit der gebotenen Vorsicht, wie beide berichten. "Wie haben erstmal gerufen, dass sie aufhören sollen und sind erst dann hingegangen", schildert Markus Schneider den Ablauf. Sie hätten dann versucht, dem Opfer aufzuhelfen. Einer der beiden Angreifer sei aber sehr aggressiv gewesen. "Der hat versucht, uns anzugreifen, wollte sich mit uns prügeln."

Aggressiver Angreifer

Zwar erhielt auch Dominick Jansen einen leichten Schlag ins Gesicht, doch als die Jugendlichen nicht zurückwichen, ließen die beiden Männer von ihrem Opfer ab und verschwanden. "Der andere hat zu dem Aggressiven gesagt: 'Komm, lass es sein' und dann sind sie weg", erzählt Jansen. Wenig später sei dann auch schon die Polizei vor Ort gewesen. Sie war von einem dritten Zeugen alarmiert worden, der das Ganze beobachtet hatte.

Die Täter verschwanden unerkannt und blieben es bis heute. Beide Männer seien etwa 40 Jahre alt gewesen, beschreiben die Jugendlichen die Angreifer. Das Opfer, ein 50-Jähriger, der völlig betrunken war, erlitt Prellungen und Hämatome.

Dass es nicht mehr wurde, habe er allein der Zivilcourage der beiden Jugendlichen zu verdanken, sagt Jörg Meier, stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Einsatz, und spricht von einem "sehr bemerkenswerten Fall". Das Handeln der beiden sei nicht die Regel. "Da gehört eine Menge Mut dazu, dazwischen zu gehen und das dann auch so konsequent durchzuziehen."

In der Regel würde die Polizei ja nicht zu so einem Eingreifen raten, betont Meier. Um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen, sei es besser, die Polizei zu informieren und sich bei anderen Passanten Unterstützung zu holen. Aber hier hätte dies vielleicht nicht gereicht, die Polizei wäre eventuell zu spät am Tatort gewesen. "Dem Mann wurde mehrfach gegen den Kopf getreten, die Situation war lebensbedrohlich für ihn."

Schwierige Situation

Wegen der außergewöhlichen Courage habe die Polizei Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die beiden Jugendlichen für eine Belobigung vorgeschlagen. Die dieser dann sogar öffentlich vornahm, was laut Innenbehörde eine absolute Seltenheit ist und allenfalls einmal im Jahr vorkommt.

Bei der Übergabe der Belobigungsurkunden merkte aber auch Mäurer an, dass es schwierig sei, eine Situation, wie sie die beiden Jugendlichen in der Silvesternacht erlebten, richtig einzuschätzen. "Wenn alles gut geht, ist es schön. Aber wir haben auch häufig Fälle, da ist die Hilfe zwar gut gemeint, aber die Helfer bringen sich dabei selbst in große Gefahr."

Er würde in einer solchen Situation sicher wieder so handeln, allerdings wohl trotzdem noch jemanden dazuholen, bestätigt im Nachhinein auch Dominick Jansen diesen Zwiespalt. In der Silvesternacht hätten sie sich aber über all dies keine Gedanken gemacht, sondern einfach gehandelt.

Auf den Punkt brachten es wohl die Mütter der beiden. Die fanden, "dass das, was wir gemacht haben, wohl nicht so schlau, sondern sehr gefährlich war", erzählen die Jugendlichen. Hätten dann aber trotzdem gesagt: "Das war eine gute Tat."