Zwei Jugendliche haben in der Nacht zu Freitag eine Straßenbahn gekapert. (Christian Walter)

Zwei Jugendliche haben in der Nacht zu Freitag eine Straßenbahn der Linie 10 gekapert. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die beiden an der Endhaltestelle Gröpelingen Einlass in die unbesetzt geparkte Straßenbahn verschafft. Der 18-Jährige setzte sich ans Steuer und fuhr in Richtung Innenstadt. Nach gut zwei Kilometern beendeten er und sein 13-jähriger Mitfahrer die Tour und flüchteten aus der Straßenbahn.

Beamte der Polizei konnten die beiden Jugendlichen schnappen. Der 13-Jährige wurde dem Kinderjugendnotdienst übergeben. Der 18-Jährige ist der Polizei bereits bekannt. Es folgten Strafanzeigen wegen Störung öffentlicher Betriebe, Hausfriedensbruch und Fahren ohne Fahrerlaubnis.