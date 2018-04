Softairgewehre können ihren echten Vorbildern täuschend ähnlich sehen. (Symbolbild) (dpa)

Mittwochabend erhielt die Bremer Polizei einen besorgten Anruf. Zwei Jugendliche standen nach Angaben der Polizei auf einem Balkon an der Nimweger Straße und hatten eine täuschend echt aussehende Attrappe eines Schnellfeuergewehrs in der Hand. Die beiden 17-Jährigen posierten damit und lösten so einen Polizeieinsatz aus.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei sperrte die Nimweger Straße ab und drang in die Wohnung zu den jungen Männern vor. Neben der Attrappe, die sich als Softairwaffe herausstellte, wurde auch eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Die Bremer Polizei prüft nun, ob die Jugendlichen zur Bezahlung der Einsatzkosten herangezogen werden können. "In vergleichbaren Fällen entstanden bei solchen Einsätzen Kosten in fünfstelliger Höhe, die auch eingefordert wurden", erklärte ein Polizeisprecher. Die Emittlungen dauern an. (hee)