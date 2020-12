Tritte gegen den Kopf

Jugendliche prügeln sich an der Domsheide - drei Verletzte

Jan-Felix Jasch

Am Samstagnachmittag gerieten sieben Jugendliche an der Domsheide in Streit. Es kam auch zu Tritten gegen den Kopf. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt.