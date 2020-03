Die Polizei hat das Quartett bereits gefasst. (Björn Hake)

Eine 28-Jährige saß am Donnerstagabend in einer Straßenbahn in Walle, als vier Jugendliche ihr die Handtasche stahlen. Bei dem Versuch die Jugendlichen im Alter von 14,15,16 und 17 Jahren aufzuhalten, stürzte sie und verletzte sich leicht.

Einsatzkräfte der Polizei konnten die vier kurze Zeit später in der Nordstraße fassen. Gegen sie wird nun ermittelt. Sie erwarten Anzeigen wegen Raubes und wurden dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben.