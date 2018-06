Die Jugendlichen genießen nach arbeitsreichen Wochen die Zeit auf der vereinseigenen Jacht. (Volker Köllingcoast Communication)

Jacht zu verschenken: Manchmal kommen Boote und ihre neuen Besitzer auf kuriose Art und Weise zusammen. Gerd Roloff bekam Beklemmungen bei dem Gedanken, seine „Harmonia“ für einen Spottpreis zu verkaufen. Da stellte er sie schon lieber als Geschenk bei Ebay ein. „Eine halbe Stunde später hatte ich dreißig Anfragen“, sagt der 71-Jährige – und muss noch immer schmunzeln bei dem Gedanken daran. Die Neubesitzer sind Bremer: die Jugend des Wassersportvereins Hanse Kogge (WHK) in Habenhausen.

Die erste Gästefahrt führt vom Kran „Obelix“ des WHK raus aus dem Korbhaussee auf die Weser und zurück. Das rote Boot wirkt leicht überladen, denn die kleine Jacht vom Typ „Rebell Senship II“ misst gerade einmal 25 Fuß (umgerechnet 7,62 Meter) und ist voll besetzt mit Kindern und Jugendlichen. „Das haben sie sich aber auch wirklich verdient, dass es jetzt endlich richtig losgeht,“ sagt die WHK-Jugendtrainerin Anne Suhling stolz wie eine Mama, während sie das Anlegemanöver beobachtet. Das Dahingleiten auf der Jacht ist der Lohn für über dreihundert Arbeitsstunden, die die Jugendlichen an dem Boot geleistet haben.

Der Pflegezustand: naja

Der alte Eigner Gerd Roloff ist erstaunt, was da seit Januar aus seinem Boot (Baujahr 1976) geworden ist: „Es lag ja immer am Ijsselmeer. Und ich hatte am Ende nicht mehr die Möglichkeiten, mich ausreichend um das Schiff zu kümmern. Es war mir wohl bewusst, warum nur ein Verein mit seinen Möglichkeiten alles zu überholen dafür in Frage kam.“ Im November 2017 trat Roloff in Kontakt mit dem ehemaligen WHK-Vorsitzenden Christian Jenner. Ulrich Naucke fuhr als Sprecher des Schifferrates mit ans Ijsselmeer, um sich die „Harmonia“ anzusehen. Er erinnert sich: „Der Eigner stand da und hat uns das Schiff angepriesen, als wenn es 20.000 Euro kosten würde. Funktionell war alles in Ordnung, aber der Pflegezustand: naja. Wir sind dann auch kurz raus und gesegelt. Ein sehr gutmütiges Schiff, das ungerührt geradeaus fährt wie ein Panzer.“

Blick in die "WKH Bremen Jugend". Mit dieser Jacht kann der Vereinsnachwuchs auch größere Törns segeln. (Volker Köllingcoast Communication)

Gerd Roloff war endgültig überzeugt, als er hörte, dass die Jugend des WHK gerade erst vom Fachverband Segeln (FSB) zur „Coolsten Jugend“ des Landes gekürt worden war. Ulrich Nauke: „Und wir haben sofort gesagt: Wir Alten holen das Schiff noch rüber nach Bremen, aber dann sind wir aus dem Projekt raus. Die Jugendlichen sollten es wirklich selbst gemacht haben und kein Alter sollte reinquatschen.“ Manfred Nösel ist als 1. Vorsitzender des WHK ganz bei dem Kollegen und lobt auch den Typ Boot: „Wenn man sich heutige moderne Jugendboote anschaut, dann haben die kein Klo und keine Kojen mehr. Da geht alles nur auf Speed. Aber mit der Harmonia kannst Du richtig unterwegs sein. Dieses Boot kann den Jugendlichen zeigen, was unseren Sport eigentlich wirklich ausmacht – schöne Touren.“

Aber bis dahin war der Weg noch weit. Der Nachwuchs entdeckte vollkommen ungeahnte Fähigkeiten an sich – vom Schleifen bis hin zum Finish. Der Kiel der Harmonia musste komplett abgezogen, entrostet, grundiert und gespachtelt und außerdem der Anstrich neu aufgebaut werden. Knochenarbeit über Kopf. Der rote Rumpf wurde ausgekreidet und brauchte eine Politur. Der rutschfeste Belag an Deck war ebenfalls ein Fall für das Jugendteam.

Seit Januar fast täglich im Einsatz

„Ab Januar ging es jeden Mittwoch und jeden Sonnabend ans Boot. In den letzten Wochen waren einige fast täglich da, weil wir unbedingt fertig werden wollten,“ erzählt Anne Suhling und geht die Reihen der freiwilligen Helfer durch: Ein Alexander Cordes sei immer da gewesen, auch Amanda Kopp. Der gerade ausgelernte Schiffbauer Cordes sei mit dem Junglehrer Jeremy Hookway für die Holzverjüngungskur zuständig gewesen: „Die haben auf manchen Bauteilen den Lack in zwanzig Schichten neu aufgebaut.“ Die Liste ist noch länger, aber so viele Helfer habe es auch gebraucht, meint Anne Suhling: „Es ist nicht nur einfach, wenn du mit einer Truppe von zumeist 14- bis 18-Jährigen arbeiten willst. Da fehlt dann auch mal einer. Aber unsere Motivation war schlicht: Das hier, das ist unser Schiff, das machen wir für uns.“

Am Morgen vor dem Kranen haben noch zwei junge Männer den Schriftzug „WKH Bremen Jugend“ auf das Heck des Bootes lackiert, um bei der Nutzungsfrage im Verein gar nicht erst Begehrlichkeiten aufkommen zu lassen. Der alte Eigner Gerd Roloff erzählte dem Nachwuchs von seinen Reisen mit dem kleinen Boot bis nach England und Norwegen und mahnte: „Übernehmt Euch am Anfang nicht. Ihr habt hier keine Rollsegel und müsst für alles nach vorne aufs Deck und immer wieder an den Mast. Unterschätzt auch die Weser nicht, wenn ihr plötzlich den Wind gegen die Strömung habt. Dann wird es sportlich.“

Als Stock für ein neues Großsegel spendete Gerd Roloff Hundert Euro in die Jugendkasse: „An diesem Großsegel hat dann doch die Nordsee schon ziemlich genagt, deshalb die Flicken“, entschuldigte er sich fast ein wenig.

Die Bremer zeigten sich gerührt und überreichten dem studierten Lehrer aus Lippstadt einen Vereinswimpel. Anne Suhling indes versprach, es vorsichtig angehen zu lassen – mit einem Himmelfahrt-Törn vom neuen Liegeplatz in Hasenbüren nach Bremerhaven zum „Einsegeln“ des alten neuen Bootes. Pfingsten ging es dann doch schon einmal aus der Weser zu Inseln wie zum Beispiel Spiekeroog. Anne Suhling begründete stolz: „Das ist schließlich eine richtig seegehende Jacht.“