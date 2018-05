Schwerer Unfall am Wall

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Jugendlicher in Bremen von Bus angefahren

Ein 16-Jähriger ist am Mittwochabend auf Höhe der Haltestelle Am Wall an der Bürgermeister-Smidt-Straße von einem Bus angefahren worden. Er wurde schwer verletzt.