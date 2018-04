Anja Stahmann, Sozialsenatorin in Bremen. (Frank Thomas Koch)

Bremen sucht dringend nach mehr Bewerbern für das Amt der Jugendschöffen an den Amtsgerichten Bremen und Blumenthal. Nach einem ersten Aufruf der Justizbehörde meldeten sich zwar 182 interessierte Bürgerinnen und Bürger. Doch das sind bei Weitem nicht genug. Insgesamt werden an den beiden Amtsgerichten 284 Jugendschöffen benötigt.

Die Amtsperiode der heutigen Schöffen läuft Ende dieses Jahres aus. Für die Amtsperiode 2019 bis 2023 werden also neue Schöffen benötigt. Für den Erwachsenenbereich ist dies laut Justizbehörde bereits gelungen, nicht aber für die Jugendgerichte. Am Amtsgericht Bremen sind 224 Jugendschöffen nötig, in Blumenthal 60, je zur Hälfte Frauen und Männer. Für Bremen haben sich bislang 86 Frauen und 63 Männer beworben, für das Amtsgericht Blumenthal 15 Frauen und 18 Männer.

„Ich kann Bremerinnen und Bremer nur ermutigen, sich zu bewerben“, wirbt Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) für dieses Ehrenamt. Speziell Jugendschöffen nähmen in Strafprozessen mit Jugendlichen und Heranwachsenden zu mitunter schweren Straftaten eine besondere Verantwortung wahr. "Die umfassende Würdigung der Persönlichkeit des Täters, seine Rückkehr zu einem sozial angemessenen Verhalten und der oftmals notwendige Ausgleich von Sozialisationsdefiziten machen die Tätigkeit am Jugendgericht herausfordernd, zugleich aber auch reizvoll“, schreibt Stahmann in einer Pressemitteilung.

Weiterführende Links und Informationen sowie Bewerbungsformulare für die Schöffenwahl finden sich unter www.justiz.bremen.de auf der Internetseite des Senators für Justiz und Verfassung. Das Bewerbungsformular für Jugendschöffen kann über das Amt für Soziale Dienste heruntergeladen werden (www.amtfuersozialedienste.bremen.de). Interessierte können sich hier auch telefonisch unter 0421 / 361 98726. Die Bewerbungsfrist für die Jugendschöffenwahl läuft bis zum 30. April.