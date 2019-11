FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner betonte auf dem Parteitag: "Wir brauchen Kontinuität." (Kosak)

Mit einem eindringlichen Appell hat Johannes Wicht, Landesvorsitzender der Bremer Jungen Liberalen (Julis), beim außerordentlichen Landesparteitag der FDP mehr politischen Elan von seinen Parteifreunden eingefordert. „Wo sind die, die sich bei der Landtagswahl über das Wahlprogramm beschwert haben?“, fragte er am Dienstagabend die 46 in der Strandlust Vegesack versammelten Delegierten. „Wir als Landesverband müssen viel aktiver werden, die Fraktion wird allein gelassen“, lautete seine Bestandsaufnahme.

Seine Kritik richtete sich nicht zuletzt an die Adresse der Kreisverbände, die keinen einzigen Antrag eingereicht hätten. „Wo sind die Ideen heute Abend?“ Die FDP finde in Bremen nicht „so richtig statt“, die Partei müsse viel mehr mit echten Inhalten in die Öffentlichkeit gehen. Als Beispiel nannte Wicht die Verteidigung der Bürgerrechte „als liberales Thema schlechthin“.

Forderung nach spannenden Aktionen

Für einigen Wirbel sorgte denn auch ein Antrag der Julis mit dem Titel „FDP Bremen – Fit für die Zukunft“. In dem zweieinhalbseitigen Papier kritisieren die Julis, die Aktivitäten der Partei beschränkten sich auf Parteitage und Veranstaltungen während des Wahlkampfes. Das sei bei Weitem nicht ausreichend: „Der Verband darf nicht nur zum Parteitag und zu Weihnachten in Erscheinung treten.“ Dazu bedürfe es spannender und interessanter Aktionen, die aktuelle Themen aufgreifen.

Auch programmatisch sehen die Julis starke Defizite. Im Vergleich mit anderen Parteien bleibe die FDP unter dem Radar und verschenke „vieles vom eigentlich großen Potenzial“. Die selbstbewusste Ansage: „Wir haben das Potenzial, Bremen zu einem Vorbild und Vorreiter in Deutschland zu machen.“ Die FDP dürfe sich nicht davor scheuen, auch schwierige Themengebiete zu besetzen. Denn: „Oft wissen die Menschen nicht wirklich, wofür die FDP steht.“ Die Liberalen müssten sich insbesondere stärker von Konservativen abgrenzen. „Daher ist es von besonderer Bedeutung, die Alleinstellungsmerkmale der FDP in der Bremer Parteienlandschaft klar in den Fokus zu stellen.“

Gegen die harsche Kritik der Julis wehrte sich FDP-Landeschef Hauke Hilz. Zwar räumte er ein, dass im Wahlkampf nicht alles reibungslos abgelaufen sei. „Es gab hier und da ein paar kleine Problemchen“, sagte er. Allerdings gebe es keinen Grund, die Arbeit des Landesvorstands über die Maßen schlecht zu reden. Grundsätzlich stieß der Reformdrang der Julis nicht auf Ablehnung. „Es ist gut, dass du uns die Leviten liest“, sagte Michael Busch vom erweiterten Landesvorstand an Wicht gewandt. Allerdings sei etwas mehr Geduld vonnöten. „Die Partei muss sich noch finden“, so Busch.

„Zu viel Schlechtmacherei“

In die gleiche Kerbe schlug die stellvertretende Landesvorsitzende Katrin Piepho. Sie bezweifelte, ob der Juli-Antrag die richtige Form habe und mögliche Probleme in der richtigen Art aufgreife. „Es sind mir zu viele Überspitzungen und zu viel Schlechtmacherei enthalten.“ Nicht umsonst habe es in jüngster Vergangenheit einen ansehnlichen Mitgliederzuwachs gegeben. Tatsächlich konnte die FDP laut Hilz innerhalb von zwei Jahren einen Zuwachs von 25 Prozent verzeichnen.

Die Julis indessen betonten ihr Engagement in der Parteiarbeit. Und zwar nicht zuletzt mit Hinweis auf die starke personelle Präsenz beim außerordentlichen Parteitag – auch ohne stimmberechtigte Delegierte zu sein. Als destruktive Parteischelte wollten die Julis ihre Grundsatzkritik am Ende nicht verstanden wissen. „Die Julis und der Rest der Partei sind eine Einheit“, beteuerte Juli-Landeschef Wicht.

Am Ende zogen die Julis ihren Antrag zurück und präsentierten unter dem gleichen Titel ein Papier auf Einsetzung eines „Arbeitskreises Parteireform“. Dieser Antrag wurde angenommen. Für den Landesparteitag im April 2020 soll der Arbeitskreis ein Reformkonzept erarbeiten. „Die Partei soll sich nicht nur oberflächlich, sondern im Kern erneuern“, umriss der stellvertretende Landesvorsitzende Magnus Buhlert die Zielsetzung.

Einige Diskussionen löste der Antrag auf Beschäftigung eines Generalsekretärs neben dem Landesgeschäftsführer aus. Die Delegierten sprachen sich mit großer Mehrheit dafür aus, neben dem Landesvorsitzenden künftig zwei Stellvertreter und einen Generalsekretär in die Parteiarbeit einzubinden. Für den Posten des Landesgeschäftsführers machte sich Fraktionschefin Lencke Steiner stark. „Wir brauchen Kontinuität“, sagte sie. „Ich hätte mir einen Geschäftsführer gewünscht, der mit mir den Wahlkampf gemeinsam geführt hätte.“ Piepho befand, es habe nichts genutzt, „eine Teilzeitkraft mit dem tollen Titel des Landesgeschäftsführers zu versehen“. Es gehe jetzt darum, die Strukturen zu verschlanken. „Wir sind eine lebendige Partei“, sagte Hilz in seinem Schlusswort. Und als solche sei die FDP auch immer fähig zu Kompromissen.