Ein junger Bulle (hier ein Symbolbild) rannte am Sonnabend durch Oslebshausen. (Karsten Klama)

Für Aufregung hat ein großgewachsener Jungbulle am Sonnabend in Oslebshausen gesorgt. Das Tier war nachmittags gegen 15 Uhr beim Abladen aus einem Transporter ausgebüxt und durch das Wohngebiet gerannt.

Nachdem er über mehrere Straßen gerannt war und dabei sowohl sich selbst als auch die Autofahrer gefährdete, blieb das Rind schließlich in einem Vorgarten in der Straße Bauerndobben stehen. Der Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, gelang es, das Tier mit einem Schuss aus einem Gewehr zu betäuben, sodass der Besitzer es wieder in den Transporter bringen konnte. Das Tier ist bei der Betäubungsaktion unverletzt geblieben.

Wie genau der unternehmungslustige „Kawenzmann“ (O-Ton Polizei) aus dem Transporter entwischen konnte, ist noch unklar.