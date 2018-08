Ein Scrrenshot des Facebook-Posts. (Screenshot facebook.com/jungealternativehb)

Am vergangenen Sonnabend wurde ein Transparent in der Bremer Innenstadt entwendet, das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen befestigten Aktivisten einer internationalen Bewegung ein Banner mit der Aufschrift "Seenotrettung ist kein Verbrechen" an der Teerhofbrücke in der Bremer Innenstadt.

Mehrere Personen sollen daraufhin das Transparent weggerissen und gestohlen haben. Die "Jugendorganisation einer politischen Partei", so der Polizeibericht, veröffentlichte später ein Foto der "Beute" in sozialen Medien. "Bremen vom Müll befreit - danke für den neuen Wandschmuck", heißt es in einem Post der Jungen Alternative. Dort ist das Banner auf der Teefhofbrücke zu erkennen.

Die Aktivisten benachrichtigten am vergangenen Sonnabend nicht die Polizei und erstatteten auch im Nachhinein keine Anzeige. Die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft haben den Vorfall jedoch geprüft und ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623 888 entgegen. (jfj)