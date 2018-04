Die Teilnehmer des "Challenge-Lab" möchten Pluralität am Arbeitsplatz fördern. (Koch)

Beim Thema Vielfalt würden alle gleich an "bunt" denken, sagt Betina Psyk, Projektleiterin des Wettbewerbs "Diversity Challenge" – auf Deutsch: Herausforderung der Vielfalt. Der Begriff bedeute aber mehr. "Mit dieser Veranstaltung wollen wir junge Arbeitnehmer neugierig machen und sensibilisieren." Wie bunt Vielfalt sein kann, zeigt schon die Einrichtung des Veranstaltungsraums im Weserstadion: Rote Bällchen stapeln sich in durchsichtigen Röhren, pastellfarbene Sitzsäcke liegen zwischen den Tischen, Tierfiguren finden sich auf Postkarten. Die jungen Teilnehmer des Workshops "Challenge-Lab" versuchen, Lösungen für mehr Pluralität am Arbeitsplatz zu erarbeiten.

26 Beschäftigte zwischen 16 und 27 Jahren aus elf Unternehmen in Bremen und Niedersachsen beteiligten sich am Freitag an dem Workshop. Falls sie später bei Wettbewerb "Diversity Challenge" mitmachen möchten, könnten dazu auch erste Ideen entwickelt werden, sagt die Projektleiterin. "Das muss aber nicht unbedingt sein", fügt Annette Lüür, Teammitglied im Wettbewerbsbüro, hinzu. "Die Veranstaltung ist in erster Linie informativ, damit sich die Menschen mit dem Thema auseinandersetzen."

Der Wettbewerb ist offen für Gruppen von mindestens drei Arbeitnehmer, die einen Tutor oder eine Tutorin in ihrem Unternehmen finden können. "Firmenübergreifende Gruppen sind auch möglich", betont Lüür. Berufsschulen und Betriebe aus ganz Deutschland können teilnehmen, Anmeldeschluss ist am 30. Juni. Die Konkurrenten müssen bis März 2019 eine Aktion oder Aktionsreihe in ihrer Firma entwickeln, die Vielfalt am Arbeitsplatz nachhaltig stärkt (wir berichteten). Dabei kann es sich um einen oder mehrere Aspekte der Vielfalt handeln: Alter, Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung, Behinderung oder Religion. Das Ergebnis muss multimedial dokumentiert werden.

Der Wettbewerb und das Challenge-Lab werden von den Initiatoren der "Charta der Vielfalt" organisiert. Die Charta soll zur Förderung eines vorurteilsfreien Arbeitsumfeldes beitragen, sie wurde bereits von 77 Unternehmen in Bremen unterzeichnet.

Die Teilnehmer des Workshops nehmen ihre Aufgabe sehr ernst: In kurzer Zeit werden konkrete Projekte vorgestellt. So schlägt eine Gruppe vor, dass Führungskräfte im Betrieb auch einmal Simulationsübungen machen. Zum Beispiel sollen sie sich mit verbundenen Augen am Arbeitsplatz zurechtfinden. "Damit sie verstehen, wie es ist, wenn man blind ist oder sich mit einem Rollstuhl bewegt. Was braucht man, welche Hindernisse bestehen vielleicht noch im Betrieb?", führt eine junge Frau aus.

Eine andere Gruppe möchte hingegen durch gezielte Werbung die Männerquote in ihrem Büro steigern. "Heutzutage nehmen immer mehr Väter Elternzeit, daher kann ein Job mit flexibler Arbeitszeit auch für Väter attraktiv werden", findet eine Teilnehmerin. Am Ende des Workshops zeigen sich die meisten zufrieden. "Ich habe viel gelernt, jetzt weiß ich, was Diversity ist", sagt Julia Hemjeoltmanns.

Eine weitere junge Frau, die nicht mit Namen genannt werden möchte, pflichtet ihr bei: "Es war auf jeden Fall informativ, jetzt kann ich mir mehr darunter vorstellen." Bei Vielfalt denke man oft nur an Flüchtlinge, sagt eine andere Teilnehmerin. Einige wissen noch nicht, ob sie auch am Wettbewerb ab Juli teilnehmen werden. "Es ist ein sehr hoher Arbeitsaufwand", sagt ein junger Mann und lächelt dann. "Aber wir haben eine Idee."