Brill-Kreuzung: Die Polizei sicherte den Unfallort. (Faltermann)

Eine junge Frau ist am Mittwochmittag an der Brill-Kreuzung von einem Auto erfasst und am Kopf verletzt worden. Dies bestätigte die Polizei Bremen auf Nachfrage. Die 18-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Das Auto, das aus der Neustadt kam, erfasste die Frau, als sie über die Bürgermeister-Smidt-Straße gehen wollte. Zeugen berichteten laut Polizei, die Frau sei bei Rot über die Fußgängerampel gegangen.

Lebensgefährlich verletzt worden ist eine weitere Frau am Mittwochmorgen in der Neustadt. Die 33 Jahre alte Frau wollte laut Polizei die Friedrich-Ebert-Straße überqueren, um zur Haltestelle am Leibnitzplatz zu gelangen. Ein herannahender 43 Jahre alter Autofahrer übersah die Frau zunächst und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Die Fahrer der beiden Autos blieben unverletzt. Wegen der Unfälle kam es zwischenzeitlich zu Störungen im Straßen- und Bahnverkehr. (cah)