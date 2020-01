Neben den üblichen Silvester-Einsätzen hatte die Polizei in Bremen noch einige andere Fälle zu bearbeiten. (dpa)

Neben dem klassischen Einsatzgeschehen rund um den Jahreswechsel hat die Polizei noch mehrere Silvester-Einsätze registriert, die sie unter „Sonstiges“ verzeichnet: Unbekannte Täter warfen an Neujahr gegen 1 Uhr mit einem Feuerwerkskörper eine Fensterscheibe der Polizeistation Findorff in der Fürther Straße ein. Die Scheibe wurde durch die Detonation zerstört. Zeugen sahen zwei dunkel gekleidete Verdächtige in Richtung Utbremer Ring flüchten.

In der Bergiusstraße und in der Alexander-Behm-Straße in Horn-Lehe wurden zwei Zigarettenautomaten mit Böllern aufgesprengt und Zigaretten entwendet. Die Polizei konnte zwei 16 und 17 Jahre alte Tatverdächtige noch in Tatortnähe stellen.

In der Vahr raubte in der Neujahrsnacht gegen 0.45 Uhr ein bislang unbekannter Täter an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Freiheit einer 19-Jährigen die Handtasche. Die junge Frau war mit einem Kleinkind unterwegs, als ihr der Räuber unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug und die Tasche von der Schulter riss. Er flüchtete anschließend unerkannt. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß, mit dunklen Haaren und einer blonden Strähne an der Stirn, Drei-Tage-Bart und einem Muttermal auf der Nase beschrieben. Er trug eine dunkelgrüne Strickjacke und eine blaue Jeans.

Die Polizei sucht in allen Fällen Zeugen. Hinweisgeber können sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362 38 88 melden.