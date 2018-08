Oliver Ladeur von Hansewasser (v.l.), Hermann Kuhn und Antje Grotheer diskutieren über Europa. Sie sind der Ansicht, dass der europäische Gedanke gewahrt werden muss. (Klama)

Bremen. Europa als transnationale Institution ist wichtig. Und doch hat Hermann Kuhn, Vorsitzender der Europa-Union Bremen, das Gefühl, dass junge Leute die Europäische Union mittlerweile als selbstverständlich ansehen. "Spätestens als es 2016 zu dem Brexit kam, viele junge Menschen zu Hause geblieben sind und nicht für Europa gestimmt haben, ist mir klar geworden, dass wir etwas tun müssen", sagt der Grünen-Politiker.

Seit mehr als 60 Jahren engagiert sich die Europa-Union Bremen überparteilich und stellt sich fortgehend die Frage, wodurch der europäische Zusammenhalt gestärkt werden kann. Daher haben sich die Mitglieder der Organisation zusammen mit Hansewasser überlegt, erstmals einen Europa-Preis für junge Leute auszuschreiben, der sich mit zwei grundlegenden Gedanken auseinandersetzten soll: Zum einen sollen sich die Bewerber überlegen, was die EU für junge Menschen tun sollte, und anderseits, was junge Menschen für die Europäische Union tun können. Ein Sonderpreis wird im Umweltbereich vergeben: Hier sollen Ideen zu möglichen Schutzmaßnahmen für Flüsse, Meere, den Boden und die Luft eingereicht werden.

Auch der WESER-KURIER gehört zu den Förderern des Preises. „Selbstverständlich unterstützt der WESER-KURIER den überparteilichen Europapreis in Bremen", sagt Chefredakteur Moritz Döbler. Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, politisch engagierte, junge Menschen zu fördern und ihnen die Werte unserer Demokratie und unseres vereinten Europas nahezubringen. Die SPD-Politikerin Antje Grotheer, die Zweite Vorsitzende der Europa-Union Bremen ist, fügt hinzu: "Mit dem Preis wollen wir versuchen, Europa mehr in den Blick der Jugend zu bringen, hoffentlich sogar Diskussionen in Schulen und Universitäten anzustoßen."

Teilnehmen kann jeder Unter-30-Jährige. Dabei sind der Form des Beitrages keine Grenze gesetzt: Essays können geschrieben-, Songs, Plakate, Videos und Fotos entworfen werden, sogar eine Kampagne können Bewerber starten. Das Preisgeld von 2000 Euro wird unter den ersten beiden Plätzen aufgeteilt, der Umweltsonderpreis ist mit 500 Euro dotiert. Die Gewinner werden von den Bremer EU-Abgeordneten Helga Trüpel (Grüne) und Joachim Schuster (SPD) nach Brüssel eingeladen, um dort über ihre Ideen für die Europäische Union zu disktutieren. "Wir sind offen für alle Vorschläge. Wenn jemand einen richtig guten Gedanken hat, dann sind die Abgeordneten in Brüssel die beste Plattform, um diese Ideen weiterzuentwickeln", sagt Grotheer.

Weitere Informationen zum Europa-Preis 2018 gibt es in einer Broschüre, die an Schulen und Hochschulen verteilt wird, sowie im Internet unter www.europa-union-bremen.de/veranstaltungen/