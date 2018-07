Leyla Tali (v.l.), Zeynip Öztürk, Ilayda Caliskan und Manuela Peek haben an dem Sharemac-Plakat mitgearbeitet. (Kuhaupt)

"Die Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt liegt uns sehr am Herzen" – mit diesen Worten begrüßt Frank Imhoff, Vizepräsident der Bremer Bürgerschaft, die Studierenden des Studiengangs für innovatives Markenmanagement am Mittwoch im Haus der Bürgerschaft. In Kooperation mit der Uni Bremen und dem Werbeflächenvermarkter Ströer haben die 60 Studierenden in sieben Wochen Werbekampagnen für zwei Unternehmen entwickelt: für das Start-up Sharemac, das an einer Plattform für die gemeinsame Nutzung von Baumaschinen arbeitet, und für die Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen und der Jacobs University.

Die Siegerentwürfe, für die sich die Firmen vor einigen Wochen entschieden haben, sind zuletzt auf 120, willkürlich ausgewählten Großflächen in Bremen gezeigt worden. Zuvor hatten Vertreter von Sharemac und der Uni-Freunde den Studierenden ihre Vorstellungen erklärt. Danach ging es in die Entwicklungsphase. In Gruppen arbeiteten sie dann an ihren Plakaten, die anschließend den Firmen präsentiert wurden.

Eindruck über Umfrage

Über eine Umfrage unter Passanten fanden die Studierenden dann heraus, welchen Eindruck ihre Plakate machen. Die Ergebnisse stellen sie während der Präsentation im Haus der Bürgerschaft vor. Die Umfrage setzte sich unter anderem mit dem Alter der Befragten und deren Wohnort auseinander und wollte wissen, ob diese das gezeigte Plakat zuvor schon einmal wahrgenommen hatten. Dabei kam heraus, dass die Plakate einigen Passanten in Konkurrenz zu anderen großer Marken besser gefielen und auch, dass die Plakate besonders durch ihr Design herausstachen.

"Das freute uns ganz besonders", sagt die 26-jährige Manuela Peek bei der Präsentation. Sie half bei der Gestaltung des Plakates für Sharemac mit, auf dem unter anderem das Firmen-Logo sowie der Spruch "Gemeinsam der Zukunft voraus" zu sehen ist. "Das Ziel der Kampagne war die Steigerung des Bekanntheitsgrades, Besucher auf die Plattform von Sharemac zu bringen sowie die Verknüpfung von Sharing Economy und Sharemac", sagt Peek während ihrer Präsentation.

Für Forschung sensibilieren

Für das Werbeplakat der Uni-Freunde entwickelten die Studierenden den Slogan "So geht Wissenschaft – Wissenschaft schafft Bewegung in die Zukunft". Das Plakat soll die Gesellschaft für Forschung und Wissenschaft in Bremen sensibilisieren, wie die Studierenden während der Präsentation erörtern.

Bei der Vorstellung sind neben den Studierenden auch Vertreter der jeweiligen Firmen vor Ort. "Ich freue mich über die erneute, gelungene Zusammenarbeit", sagt Bernd Sonnemann, Ströer-Niederlassungsleiter für Bremen und Niedersachsen. Er kündigt an, dass Ströer auch im nächsten Jahr wieder an dem Projekt mitwirken und Werbeflächen zur Verfügung stellen wird. Dann sollen die Plakate auch zum ersten Mal auf digitalen Werbeflächen zu sehen sein.

Auch die Studierenden hatten während der Entwicklungsphase nach eigenen Angaben viel Spaß. "Mir gefiel ganz besonders der direkte Praxisbezug und dass wir die Theorie, die wir zuvor gelernt hatten, anwenden konnten", sagt Studentin Zeynep Öztürk. Christoph Burmann, Professor an der Universität Bremen, begleitete die jungen Menschen während des Projektes und sagt, er sei "überrascht, dass die Studierenden von Jahr zu Jahr besser werden".