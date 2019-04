Die Jungen Liberalen treffen sich in Bremen zu ihrem Bundeskongress. (Carmen Jaspersen/dpa)

Mehr Entwicklungsmöglichkeiten für junge Menschen auf dem Land, Wahlrecht ab 16 Jahren, mehr Klimaschutz und kein Entertainment mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk - an Forderungen fehlte es den Jungen Liberalen nicht. "Wir provozieren auch gerne mal", sagte die Vorsitzende Ria Schröder am Freitag in Bremen, wo sie sich beim 58. Bundeskongress der FDP-Nachwuchsorganisation zur Wiederwahl stellen wollte. Bundesweit zählen die Jungen Liberalen 10 300 Mitglieder.

Auch in der FDP sieht sie noch Luft nach oben, wenn es um wichtige Themen für junge Menschen geht. So verlangt sie von ihrer Partei eine ernsthafte Klimadebatte und eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der "Fridays-for-Future"-Bewegung. "Wir finden nicht, dass es reicht, zu lamentieren, dass die Schülerinnen und Schüler doch in den Unterricht gehen sollen. Das ist eher ein Nebenkriegsschauplatz", sagte die Juristin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Schulpflicht sei wichtig. "Aber man muss sich inhaltlich mit den Forderungen der jungen Menschen auseinandersetzen."

Ria Schröder ist Vorsitzende der Jungen Liberalen. (Carmen Jaspersen/dpa)

Die Julis sähen, dass beim Klimaschutz etwas getan werden müsse, sagte Schröder. "Wir wollen eine konstruktive Debatte auch in der FDP darüber führen, wie man mit marktwirtschaftlichen und innovationsorientierten Mitteln Klimaschutz betreiben kann - im Gegensatz zu so einer Verbotspolitik, wie sie andere Parteien planen." Eine solche Debatte vermisse sie in der FDP "mehr oder weniger". Auch die Bundesregierung sehe hier ziemlich blass aus.

Pointierte Vorstellungen hat die in Hamburg lebende Schröder mit Blick auf das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie will den Auftrag der Sender auf Information und Bildung begrenzen und ihnen den Unterhaltungsauftrag entziehen. "Das können die Privaten besser", sagte die Politikerin. "Wir wollen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch junge Menschen erreicht."

Die Spitzenkandidatin der Julis für die Europawahl, Svenja Hahn, machte vor der Wahl am 26. Mai eine starke Politisierung unter jungen Menschen aus, auch aufgrund der Diskussion über den Brexit. Sie forderte ein Wahlrecht ab 16 Jahren für die Bundestags- und für die Europawahl. "Es sind vor allem junge Menschen, die besonders lange mit politischen Entscheidungen leben müssen, die heute getroffen werden", argumentierte sie.

Bei dem bis Sonntag dauernden Kongress wurden nach aktuellen Angaben insgesamt knapp 400 Teilnehmer erwartet. Der Vorstand sollte am Freitagabend gewählt werden. Gegenkandidaten für Schröder gab es zumindest bis zum Nachmittag nicht. 2018 erreichte sie ein Zustimmungsergebnis von rund 65 Prozent. Am Samstag stimmen die Julis über einen Leitantrag ab. Er thematisiert unter dem Titel "Wir sind Deine Dorfkindlobby!" die Situation in ländlichen Räumen und fordert ein besseres Lebensumfeld für die dort lebenden Menschen.