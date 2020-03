Sportschützin Nina Namini trainiert am Schießstand des Schützenvereins Bremen-Huchting. (Michael Matthey)

Schützenvereine verbinden viele Menschen mit dem Landleben. Doch auch in der Großstadt gibt es aktive Schützinnen und Schützen. Wie geht es in so einem Schützenverein in einer großen Stadt zu? Wieso sind Konzentration und die richtige Haltung bei dem Sport wichtig? Und welche Rolle spielen Traditionen und Gemeinschaft?

Nina Namini ist 35 Jahre alt, junge Mutter und aktive Sportschützin im Schützenverein Bremen-Huchting. In der dritten Folge unseres Podcast „Wer macht so was?“ sprechen wir mit der Bremerin darüber, wie sie zum Schießsport gekommen ist und wie ihre Freunde auf ihr neues Hobby reagiert haben. Die Bremerin erzählt, wieso der Sport nichts mit Ballerei und viel mit Konzentration zu tun hat und wieso das Schießen für sie ein guter Ausgleich zu ihrem Beruf ist.

Hören Sie doch mal rein!

Sollte der Podcast nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.