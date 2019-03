Samuel Guidi (v.l.), Alina Steinborn und Amer Alhussein. (Christina Kuhaupt)

Es ist unruhig in der Jugendherberge am Brill: Knapp 70 Jugendliche stehen in der Eingangshalle murmeln, schieben sich durch den vollen Raum. Die jüngsten sind 15, die ältesten 26 Jahre alt. Sie alle nehmen an der EU-Jugendkonferenz „Take V for Europe“ teil, die am Donnerstag begonnen hat.

„Take V“ ist ein Planspiel, bei dem sich Jugendliche in selbst ausgedachte Parteien, Bürgerinitiativen und Nichtregierungsorganisationen aufteilen. Es gibt einen fiktiven Marktplatz, auf dem um Wähler geworben wird und eine fiktive Abstimmung, bei der eine der Parteien gewinnt. Die Jugendlichen sollen auf der Konferenz lernen, was Wahlkampf bedeutet. Im Zentrum stehen europäische Themen, denn die Konferenz ist wie eine Miniatur der am 26. Mai anstehenden Europawahl.

Einer der Hauptorganisatoren der diesjährigen Konferenz ist Nikolai Goldschmidt, Geschäftsführer des Bremer Jugendrings. Die Anmeldungen von Jugendlichen aus fünf norddeutschen Bundesländern hat Goldschmidt koordiniert – aus Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Daher der Name „Take V“ – nimm Fünf. Goldschmidt erklärt, was in den kommenden Stunden auf die Jugendlichen zukommt: Sie müssen sich in ihren Gruppen zusammenfinden und ihren Wahlstand für den Marktplatz vorbereiten. Kaum hat er seinen letzten Satz gesprochen, erobert wieder das laute Gemurmel den Raum und die Jugendlichen verlieren sich in alle Richtungen. „Erst mal raus, besprechen“, raunt einer seinem Team-Partner zu, und schon verschwinden sie nach draußen.

An dem Treppenaufgang hängt ein Zettel: „Plastik ist voll Neunziger“. Es ist Werbung der „Demokratischen Partei Europas“ – der Wahlkampf läuft bereits. Auf der Terrasse im dritten Stock sitzen Califo Camara und seine Teamkollegen auf Plastikstühlen in der Sonne. Sie gehören zu der Bürgerinitiative „Die Landläufigen“, der es um Umweltschutz geht. Gerade arbeiten sie an einem Poster. Der 23-Jährige macht eine Ausbildung zum Sozialpädagogen und nimmt bereits zum zweiten Mal an „Take V“ teil. Gleich wird er auf dem Marktplatz mit Mitgliedern der Parteien sprechen, um herauszufinden, wem er seine Stimme gibt.

Nach fast zwei Stunden haben sich die Gruppen wieder in der Eingangshalle eingefunden. Sie bauen Stände aus Pappkartons oder befestigen Transparente mit Klebeband. Überall prangen Slogans, einige der Jugendlichen tragen Schilder. „Wir für eine grüne Zukunft“, „Menschenrechte statt rechte Menschen“ oder „Europäischen Zusammenhalt fördern!“, fordern sie. „Die Bürgerinitiativen sind das Wahlvolk“, erklärt Goldschmidt. „An denen kommst du nicht vorbei, wenn du gewählt werden willst.“ Deswegen wollen die Parteien vor allem die Bürgerinitiativen von sich überzeugen. An einem anderen Stand kämpft nun Nils Janssen, 20, um Camaras Stimme. Sein Tenor: Zinsenfreie Entwicklungshilfe für Krisenländer gewähren, damit es keine Flüchtlinge mehr gibt. „Würdet ihr euch auch für die Umwelt einsetzen?“, fragt Camara. Antwort: Ja, auch dafür soll am Ende genug Geld da sein. Camara ist noch skeptisch. Dabei sind am nächsten Tag die Wahlen – jedenfalls im Planspiel.