Am Dienstagabend ist ein junger Mann im Werdersee ertrunken. Vor Ort waren Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. (Serena Bilanceri)

Ein junger Mann ist am Dienstagabend im Werdersee ertrunken. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich ersten Ermittlungen zufolge um einen 20- bis 25-Jährigen, der leblos von Rettungskräften aus dem See gezogen wurde.

Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben, der junge Mann sei vor Ort verstorben.

Es ist bereits der sechste Badetote in Bremen in diesem Jahr. Am Donnerstag vergangener Woche war ein vierjähriger Junge am Café Sand in der Weser ertrunken. Zuvor waren am 30. Juli zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen aus Bulgarien im Sodenmattsee versunken, als sie zu einer Badeinsel gelangen wollten. Beide konnten nicht schwimmen. Die Mädchen wurden reanimiert, die 15-Jährige verstarb aber zwei Tage später im Krankenhaus.

Am 19. Juli war ein Fünfjähriger aus Syrien im Nichtschwimmerbecken des Blumenthaler Freibades ertrunken, an Pfingstmontag verunglückte ein achtjähriger Junge im Vegesacker Schwimmbad. Er konnte wiederbelebt werden, verstarb aber später in der Klinik. Bereits am 30. Mai war eine 82-Jährige im Mahndorfer See ertrunken.