In Bremen-Schwachhausen ist am Dienstagabend ein junger Mann überfallen worden. (dpa)

Am Dienstagabend überfielen mehrere Personen einen 22-jährigen Mann im Bremer Stadtteil Schwachhausen, teilte die Polizei mit. Dabei erbeuteten sie etwas Bargeld und konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der 22 Jahre alte Mann hatte am Abend an einer Bankfiliale im Bereich des Hauptbahnhofs Bargeld abgehoben und lief weiter in Richtung Bürgerpark. Gegen kurz vor 22 Uhr wurde er an der Hollerallee in Höhe des Holler Sees von einer jungen Frau angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Unbemerkt traten zwei weitere Personen hinzu. Einer der Männer packte den 22-Jährigen am Kragen, drohte mit einem vorgehaltenen Messer und rief ihm zu: "Geld her!" Noch bevor der Angesprochene reagieren konnte, griff der zweite Täter in dessen linke Hosentasche und nahm die Geldscheine an sich. Anschließend sind alle drei Personen weiter zum Holler See und in Richtung Bürgerpark geflüchtet.

Die Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt und circa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Die Frau hatte blonde Haare, trug einen Schal halb um ihren Kopf gewickelt und war mit einer Jacke und schwarzen Leggins bekleidet. Der Täter mit dem Messer hatte kurze Haare und trug Jeans, ein blaues Hemd und schwarze Adidas-Turnschuhe. Der Dritte hatte blondes mittellanges Haar und war mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362 3888 entgegen. (jfj)