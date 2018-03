Zwei Fälle aus der Staatsanwaltschaft beschäftigen das Justiz-Ressort. (Christina Kuhaupt)

Muss die Vergabe von Bußgeldern aus eingestellten Strafverfahren neu geregelt werden? Dieses Thema wurde im Justizressort von Senator Martin Günthner (SPD) bislang zwar immer mal wieder diskutiert, aber Priorität hatte es nicht. Jetzt gibt es einen aktuellen Anlass, der die Frage weiter nach vorne auf die Themenliste bringen könnte: Es gibt zwei aktuelle Fälle von Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft, die jahrelang Gelder an Vereine weitergeleitet hatten, denen sie nahestanden. Nach Recherchen des gemeinnützigen Recherchezentrums Correctiv flossen zwischen 2009 und 2016 rund 26.000 Euro an den FC Union 60 und knapp 29.000 Euro an die SG Marßel. Zumindest einer der beiden Amtsanwälte ist seit mehr als 40 Jahren dort Mitglied.

Die beiden Fälle werden jetzt umfassend überprüft, heißt es aus dem Justizressort. Es muss geklärt werden, ob und inwiefern sich die Anwälte falsch verhalten haben. Missachteten sie Dienstvorschriften oder machten sie sich strafbar? Ist auch ihren Vorgesetzten Fehlverhalten vorzuwerfen? Weil es sich um mehrere Verfahren handele, könne eine Prüfung Monate dauern, sagte ein Sprecher des Justizressorts.

Die Bußgeldvergabe soll jetzt auch grundsätzlich überprüft werden. „Wir gucken uns an, wie es andere Bundesländer handhaben. Teil der Untersuchung ist auch, ob eine Regelung wie in Hamburg eine Alternative wäre“, sagte der Justiz-Sprecher. In Hamburg gibt es das sogenannte Sammelfondsverfahren, bei dem alle Bußgelder in vier Fonds mit jeweils zehn Gebieten landen, die von der Justiz-Behörde verwaltet werden. Über die Verteilung der Gelder entscheiden zweimal pro Jahr Gremien, in denen je ein Richter, ein Staatsanwalt, ein Behörden-Vertreter und als Berater zwei Vertreter des Arbeit- und Sozialressorts sitzen.

Die Sammelfonds wurden 1972 eingerichtet, nachdem bekannt geworden war, dass Richter und Staatsanwälte in hohem Umfang Gelder an Vereine verteilt hatten, aus denen sie private Vorteile zogen. Ein Staatsanwalt hatte sich während des Skandals das Leben genommen. Allerdings gab es auch an dieser Verteilungsmethode schon Kritik: 2016 rügte der Hamburger Rechnungshof, dass ein Richter als Gremiumsmitglied gleichzeitig Schatzmeister eines Vereins war, der Bußgelder bekam.

In Bremen sind Richter frei in ihrer Entscheidung, welchem gemeinnützigen Verein sie Bußgelder zuweisen. Es gibt als Orientierungshilfe eine Liste, auf die sich Vereine über ein Formular eintragen lassen können. Überprüft werden sie von der Generalstaatsanwaltschaft, auf deren Homepage einmal pro Jahr auch veröffentlicht wird, wie viel Gelder an welche Vereine verteilt wurde. Für die Staatsanwälte gilt, dass sie unabhängig von der Höhe des Bußgeldes mindestens den jeweiligen Amtsleiter, also den Oberstaatsanwalt, vom Adressaten in Kenntnis setzen. Die Handlungsempfehlung lautet: Wenn persönliche Bezüge zu einem Verein bestehen, ist davon abzusehen, diesem Bußgelder zuzuweisen. Der Anschein von Bevorzugung soll vermieden werden.

Thorsten Prange, Richter am Landgericht, sagt: „Man muss aufpassen, dass nicht der Verdacht entsteht, privates Engagement durch den Job zu finanzieren. Ich weiß, dass in der Regel peinlich genau darauf geachtet wird. Ich lege für 99 Prozent der Kollegen meine Hand ins Feuer.“ Er hält das System an sich für gut, zumal es bei der Auswahl der Vereine häufig einen inhaltlichen Bezug zum Verfahren gebe: Das Bußgeld eines Verkehrsdelikts etwa lande eher bei der Verkehrswacht als im Tierschutz. Das wäre beim „Hamburger Modell“ anders. Prange: „Oft geht es um Vereine, die Aufgaben des Staates übernehmen, beispielsweise in der Betreuung von Straffälligen.“

Die Bremer Justiz vergab zwischen 2007 und 2016 laut der Correctiv-Datenbank knapp zwölf Millionen Euro. Davon ging mit 5,7 Millionen Euro knapp die Hälfte an die Staatskasse. Den Rest erhielten über 500 Vereine in Bremen und in Deutschland: vom Trägerverein des Kinderhospiz Löwenherz (rund 100.000 Euro) bis zur Bremerhavener Seemannsmission (wenige hundert Euro).