Jörg Schulz: Strafvollzug ist seit der Föderalismusreform 2006 Ländersache. Bremen hat sich schon immer dem Resozialisierungsgedanken verpflichtet gefühlt und das auch in das neue Landesgesetz aufgenommen. Ein Markenzeichen des bremischen Strafvollzugs ist unser Ansprechpartner-System. Es sorgt dafür, dass ein bestimmter Justizvollzugsbediensteter für eine bestimme Gruppe von Gefangenen zuständig ist. Der Beamte ist kein sogenannter Schließer, er hat eine vollkommen andere Rolle. Er wirkt aktiv an der Vollzugsplanung mit, er baut eine professionelle Verbindung zu den Gefangenen auf. Dass das für beide Seiten von Vorteil ist, zeigt sich auch daran, dass sich Beamten aus anderen Ländern bei uns bewerben.

Es ist richtig, dass das Einstiegsgehalt in Bremen niedriger ist als beispielsweise in Schleswig-Holstein. Aber offenbar wird die Arbeit in Bremen von diesen Bewerbern als wertiger und erfüllender angesehen.

Da stimme ich völlig zu. Ich bin der Auffassung, dass das Einstiegsgehalt um eine Gehaltsstufe, von A 7 auf A 8, angehoben werden muss. Bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, die Gefangenen zu befähigen, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen und die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen, leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vollzugsdienstes einen wesentlichen Dienst für das Gemeinwesen. Sie arbeiten mit psychisch auffälligen Gefangenen, aber auch mit Inhaftierten, die der organisierten Kriminalität zuzurechnen oder als extremistisch einzuschätzen sind. Sie werden tätig, wenn Familie, Freunde und Institutionen wie die Schule keinen Zugang gefunden haben. Die Arbeit in der JVA ist nicht weniger wert als die Arbeit der Polizei auf der Straße. Im November ist es uns gelungen, dass die Bediensteten im Justizvollzug von der Anhebung der Zulagen profitieren. Das ist ein Anfang, wir werden das Thema höhere Einstiegsgehälter in die Haushaltberatungen für 2020 einbringen.

Es stimmt, dass es dem Justizvollzug nicht gelingt, jeden Täter auf Anhieb in ein Leben ohne Straftaten zu lenken. Es ist aber immer wieder der Mühe wert. Selbst wenn es erst im dritten oder vierten Anlauf gelingt, ist das ein Erfolg für die betroffene Person, aber auch für die Gesellschaft. Es gibt keine bessere Lösung. Es gibt in der JVA Bremen eine ganze Reihe von Maßnahmen, die die Resozialisierung begünstigen – vom Wohngruppenvollzug über die Werkbetriebe bis zur Sozialtherapie. Außerdem ist unser Übergangsmanagement, also die Entlassungsvorbereitung, sehr umfangreich. Die JVA, die sozialen Dienste der Justiz wie die Bewährungshilfe, freie Träger und das Jobcenter sind eng verzahnt.

Ich hätte nichts dagegen, aber Geld ist nicht alles. Zum einen ist es ein enormer Kraftakt, dass wir 50 Millionen Euro aufbringen, um die JVA Bremen weiter zu sanieren, um den Anforderungen eines humanen Strafvollzugs zu entsprechen und die Sicherheit zu erhöhen. Wir werben aber auch Geld aus Förderprogrammen ein, für besondere Projekte wie zur Deradikalisierung und Extremismusprävention.

Ich kann nur Mutmaßungen anstellen: Zum einen liegt es daran, dass sich die Länge der Haftstrafen erhöht hat. Zum anderen ist zu vermuten, dass das gesellschaftliche Klima eine gewisse Rolle spielt. Die Forderung nach mehr Sicherheit und die verstärkte Arbeit der Sicherheitsbehörden spiegeln sich bei Gerichten und schließlich im Justizvollzug wieder. Die Sicherheitsarchitektur kann, worauf ich immer wieder hinweise, nicht ohne die Justiz gedacht werden.

Das ist in der Tat ein Problem. Hintergrund der Entwicklung ist vor allem der Konsum synthetischer Drogen. Wir denken darüber nach, eine Psychiaterin oder einen Psychiater einzustellen oder einen Konsiliardienst einzurichten, mit dem wir Spezialisten anfordern, die sich um diese Gefangenen kümmern und ihren Zustand einschätzen. Bei der laufenden Sanierung haben wir eine Station für psychisch auffällige Gefangene bereits berücksichtigt. Im nächsten Schritt muss die Station dann konzeptionell unterlegt und mit dem notwendigen Personal ausgestattet werden.

Sie wird sich, wie heute, den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen müssen. Das heißt, sie wird auf die veränderte Klientel reagieren müssen und beweglich bleiben, auch in der Qualifikation der Mitarbeiter. Der Justizvollzug ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft.

Das ist eine schöne Vorstellung, aber ich halte sie für unrealistisch.

Zur Person

Jörg Schulz

ist seit Mai 2017 Staatsrat für Justiz. Der Jurist war von 1999 bis 2011 Oberbürgermeister in Bremerhaven. Zuvor war er Rechtsanwalt und Richter. Er ist SPD-Mitglied.