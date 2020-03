Jutta Günther will sich als Konrektorin für den Austausch der Uni mit Politik, Gesellschaft und Wirtschaft einsetzen. (Uni Bremen)

Die Universität Bremen bekommt eine neue Konrektorin für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und Transfer: Die Professorin Jutta Günther übernimmt ab diesem Mittwoch das Amt von Informatikprofessor Andreas Breiter. Das teilt die Uni Bremen mit. Jutta Günther ist Professorin für Volkswirtschaftslehre, ihre Amtszeit geht bis zum 31. März 2022. „Mein Ziel ist es, zwischen den Fachbereichen der Universität und zu den Forschungs- und Transferpartnern auf dem Campus und in der Region Brücken zu bauen", sagt Günther. Wissenschaft brauche den Austausch mit der Gesellschaft, betont sie. Dabei gehe es nicht nur darum, Ergebnisse der Uni nach außen zu tragen, sondern auch Impulse von außen aufzunehmen. Transfer richte sich dabei keineswegs nur an Wirtschaft, sondern ebenso an Politik und Gesellschaft. Günther will sich zudem für mehr gemeinsame Forschungsprojekte von Geistes- und Naturwissenschaften einsetzen.