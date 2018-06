(Frank Thomas Koch)

André August verschränkt die Arme vor der Brust. Er inspiziert sein Reich: Ritterrüstungen glänzen. Riesige Totenschädel blicken in den Raum. Der Unterkörper eines mechanischen Pferdes hängt an der Wand, als würde es jeden Augenblick hinunterspringen und durch den Raum galoppieren. Augusts Arbeitsplatz könnte der lebhaften Fantasie eines Kindes entsprungen sein. Die Lüftung rauscht im Hintergrund. Gegen die stickige Wärme in der Werkstatt kommt sie nicht an.

August ist Rüstmeister im Theater am Goetheplatz. „Schwerter sind typische Rüstmeisterarbeit“, sagt er. Im Regal hinter ihm türmen sie sich. Den Beruf kann man nicht offiziell erlernen, man übt ihn aus. Die Berufsbezeichnung ist eh überholt, findet er: „Eigentlich trifft es Innovationszentrum besser.“ Innovation, weil er sich alles selbst ausdenken muss. Nur selten kauft er eine fertige Requisite ein. Fast alle kleinen und großen Arbeiten entstehen durch seine Hand. Ob er sich wie eine Art Daniel Düsentrieb sieht? Er lacht. „Ja, aber mit einem kleineren Budget.“

Als gelernter Stahlbauschlosser hat er auf Baustellen gearbeitet, nach kurzer Zeit bereits in leitender Position. Er hat schon immer gern gebastelt und auf dem Bau etwa ein kaputtes Schweißgerät repariert, obwohl das nicht seine Aufgabe war. Sein Großvater war Bühnenmeister am Theater und wollte August gern ins Haus holen. „Nein, auf Montage verdiene ich mehr“, sagte er damals. Schließlich hat es ihn doch ans Theater verschlagen. Erst als Aushilfe im kleinen Haus, später in der Bühnentechnik im großen Haus.

„Auf der Bühne war ich nie glücklich“, sagt er. Dann lernte er die Rüstmeister-Werkstatt kennen und wusste, wo er arbeiten möchte. Er verbrachte so viel Zeit wie möglich beim damaligen Rüstmeister und versteckte sich dafür sogar im Lager, als er auf der Bühne gesucht wurde. Im Urlaub machte er einen Schein zum Pyrotechniker, um seine Motivation unter Beweis zu stellen. Sein Plan ging auf: Durch sein Engagement durfte er seinen Traumjob antreten. Seit 23 Jahren arbeitet der 50-Jährige nun schon am Theater. Bald ein halbes Leben als Vermittler zwischen kreativem Wunschdenken und den Grenzen der technischen Realisierbarkeit.

Er ist immer dann gefragt, wenn etwas für eine Aufführung benötigt wird, was die anderen Werkstätten des Theaters nicht bieten können. Mal sind es Accessoires wie bühnentauglicher Schmuck. Er zeigt ein Diadem aus Messingdraht, das leicht in die richtige Form gebogen werden kann. Für besonders opulente Kleider benötigt die Schneiderei hin und wieder Unterbauten aus Metall oder Kunststoff, die das Kostüm in Form halten. Auch darum kümmert er sich. Häufig sind es Kleinigkeiten, die er umsetzen soll. „Die haben es aber in sich“, betont er. Hin und wieder sind es große Arbeiten. Auch die haben es in sich.

Sein Blick fällt auf das Sofa. Prominent platziert steht es in der Mitte der Werkstatt, gleich gegenüber der Eingangstür. Mit seinem knallroten Bezug fällt es auf zwischen schweren Maschinen zur Metallverarbeitung und penibel sortierten Waffenregalen. Kurz vor seinem Urlaub erhielt August die Anfrage, ein fahrbares Sofa mit Fernsteuerung anzufertigen. Da August seine Arbeit nicht einfach beiseitelegen kann, wenn die Uhr Feierabend schlägt, machte er sich schon im Urlaub Gedanken dazu. Kaum zurück, stellte er das Untergestell innerhalb von vier Tagen fertig. Nach einer Woche war das ganze Sofa einsatzbereit.

Eigentlich sollte das Sofa nur seitlich hin- und herfahren können. „Die kommen mit einer Idee, aber ich habe den Anspruch, noch einen draufzusetzen“, sagt er. Er kramt die Fernbedienung aus einem Regal hervor und nimmt Platz. Er lehnt sich zurück und drückt den Steuerknopf. Ohne Zeitverzögerung springt das Sofa nach vorn und hält augenblicklich an, als er seinen Finger löst. August lässt das motorisierte Möbelstück auf der Stelle im Kreis rotieren und manövriert es gezielt in alle Richtungen. Er lächelt. Seine tiefsitzenden Augen strahlen.

Nach der Spritztour parkt er das Sofa und klappt die Sitzfläche hoch wie ein Mechaniker eine Motorhaube. Die Fahrtechnik stammt auf einem elektrischen Rollstuhl und wird durch Fahrradketten unterstützt. Das Sofa ist 2007 entstanden, wie ein Etikett auf der Innenseite verrät. „Alles, was ich gebaut habe, funktioniert noch“, sagt er. Auch die älteren Stücke.

Der Rüstmeister redet gern über seine Tüfteleien. Sein Blick wandert über die historische Asservatenkammer. In jeder Ecke, in jedem Regalfach sieht er sein Werk und die Anekdoten dahinter: ein leuchtendes Schwert, ein manipulierter Bankautomat, ein Klavier, aus dem er per Knopfdruck Flammen schießen lassen kann.

Er geht einen Schritt zur Seite und zeigt eine Puppe im Liftboy-Kostüm. Überlebensgroß steht sie in einer Glasvitrine. Unter dem roten Hut sitzt ein jungenhaftes, fast kindliches Gesicht. Die runden Augen schauen melancholisch herunter. August öffnet die Vitrine und trägt die Puppe mit Leichtigkeit heraus, obwohl sie größer ist als er. Sie kam in der Inszenierung von Kafkas „Amerika“ zum Einsatz. Ein professioneller Puppenspieler erweckte sie auf der Bühne zum Leben. Die Puppe stand früher in Sichtweite seines Schreibtischs. August hat sich beobachtet gefühlt und ihr einen neuen Platz um die Ecke gegeben.

Für seinen aktuellen Auftrag soll August einen Zylinder entwickeln, den sich ein Schauspieler auf den Kopf setzen kann – einen Zylinder aus Eis. „Die Anfragen sind teilweise schon echt obskur“, sagt er. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Am Anfang eines jeden Projekts steht Recherche. Auf dem Computerbildschirm flimmert ein wissenschaftlicher Artikel über die Eigenschaften gefrorenen Wassers.

Um einen Zylinder aus Eis anzufertigen, braucht er eine Gussform. Für den erfahrenen Metallarbeiter kein Problem. Nach einigen Testläufen ist die Form fast fertig. Nur die Farbe muss noch trocknen. Der Geruch von Lack liegt in der Luft. Ein Test-Zylinder schmilzt in einem Kunststoffbottich vor sich hin. Seit sieben Stunden steht er da schon in einer Pfütze, die immer weiter anwächst. Trotz der für Bremen ungewöhnlich heißen Temperaturen ist die Form des Zylinders noch klar zu erkennen. In Lessings „Nathan der Weise“ wird er zu sehen sein. Der Zylinder ist elf Kilogramm schwer. Damit der Schauspieler ihn sicher stemmen kann, bohrt August Löcher in die Hutkrempe, in die er seine Finger stecken kann.

August mag an seinem Job, dass er eng mit anderen Abteilungen des Theaters zusammenarbeitet: Kostüm, Requisite, Maske, Hutmacherei und Bühnentechnik – in manchen Projekten läuft alles zusammen, was im Theaterbereich kreativ tätig ist. Er schätzt es, ständig Neues kennenzulernen und immerzu gefordert zu sein. „Viele verstehen das nicht“, sagt er mit hörbarer Enttäuschung in der Stimme. „Wenn das hier einfach wäre, könnte es jeder machen.“