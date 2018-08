Ein 37-Jähriger wollte in einem Discounter in Huchting 37 Packungen Parmesan stehlen. Er wurde erwischt. (epa ansa Str / dpa)

Ein 37-jähriger Mann hat in einem Discounter am Alten Dorfweg in Huchting versucht, sage und schreibe 35 Packungen Parmesan-Käse unbemerkt in einem Rucksack aus dem Geschäft zu befördern. Was misslang.

Wie die Polizei mitteilt, stopfte der Mann die Parmesan-Beute am Dienstagabend gegen 19 Uhr an der Käsetheke in der Discounter-Filiale in sein mitgeführtes Behältnis. Wer weiß, vielleicht hat der 37-Jährige tatsächlich geglaubt, dass dies niemandem auffallen würde. Doch es fiel auf, der Mann wurde bei seiner käsigen Transferaktion beobachtet. Ein 62 Jahre alter Kunde schritt ein und hielt den Käse-Klauer am Kassenbereich fest, bis die gerufene Polizei eintraf. Die dann nicht nur die 35 Parmesan-Packungen im Rucksack des 37-Jährigen fand, sondern auch eine Taschenuhr und ein Parfüm.

Ergebnis des Käse-Klau-Versuches: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen. (rab)