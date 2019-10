Kaffee vom Deich

Erklärt den Besucherinnen und Besuchern, wie vielfältig Kaffee ist: Azul-Mitarbeiter Gunnar Willipinski (Christina Kuhaupt)

Ralf Zander steckt den Löffel mit brauner Flüssigkeit in den Mund, überlegt, und sagt dann: „Momentan noch seltsam, ich kann den Geschmack nicht einordnen.“ Er hat soeben einen Kaffee aus Äthiopien probiert. Es ist nur eine von mehreren Kaffeesorten, die Besucherinnen und Besucher der Eröffnung der neuen „Rösterei am Deich“ von Azul am Sonnabend kosten konnten. Mit einem Laufzettel ausgestattet konnten sie zuerst Aromen und Geschmäcker erraten und anschließend Kaffees testen.

Gunnar Willipinski, Markenchef bei Azul, hatte den Gästen geraten: „Es wird Kaffees geben, die schmecken Ihnen gut und einige werden Sie verstören. Lassen Sie sich darauf ein!“ Mit Kaffee sei es genau wie wenn man sein ganzes Leben nur Boskoop-Äpfel gegessen habe und dann plötzlich entdeckt, dass es noch zig weitere Sorten gibt. Willipinski, ein Fan der unterschiedlichsten Sorten, schwärmt von Äthiopien („Wie Disneyland, an jeder Ecke eine neue Sorte“). Er erklärt den Besucherinnen und Besuchern auch Basiswissen („Wer kennt den Unterschied zwischen Arabica und Robusta?“) und Details (Eine helle Farbe im Schnitt einer gerösteten Kaffeebohne bedeutet, dass sie gewaschen wurde).

Die Besucher hören ihm aufmerksam zu. Ralf Zander, ein echter Kaffeeliebhaber, trinkt fünf bis sechs Tassen am Tag. Mit Milch und Zucker, gesteht er. Der Worpsweder sagt, er habe bei der Eröffnungsfeier viel über Kaffee gelernt. Auch Bärbel Matthes, die täglich vier Tassen Kaffee trinkt, am liebsten italienischen, schaut sich interessiert um. Sie sagt, sie wolle sehen, wie der Kaffee hier geröstet wird. Hans-Adolf Hildebrandt aus Sottrum ist eigentlich eher ein Teetrinker. Aber morgens genieße er gern einen doppelten Espresso. Hildebrandt nimmt einen Löffel, schlürft einen Kaffee aus Uganda und befindet: „Schmeckt sehr gut, robust“. Er gibt dem Kaffee vier von fünf Punkten auf seinem Laufzettel.

Sich der Stadt öffnen und den Bremerinnen und Bremern zeigen, was eine Kaffeerösterei macht: Das ist die Idee der neuen „Rösterei am Deich“, erklärt Azul-Geschäftsführer Jörg Bieß. Die neue Shop-Rösterei sei „wie ein internes Start-up“ innerhalb des Traditions-Unternehmens. Sie ist Teil einer grundsätzlichen Modernisierung von Azul, auch das Logo wurde erneuert und kommt nun in schwarz-gold daher und nicht mehr in schwarz-rot.

Azul, dieser Name steht in Bremen für die 1949 von Walter Fritz Wolters gegründete Rösterei. Sie gehört seit 1997 zur Dallmayr-Gruppe und vertreibt ihren Kaffee in der Gastronomie- und Hotelbranche. 120 Mitarbeiter sind in der Rösterei am Neustädter Weserufer beschäftigt, sagt Bieß. In den Werkshallen wird tonnenweise Kaffee geröstet, in der neuen „Rösterei am Deich“ deutlich weniger.

Kooperation mit dem Martinshof

„Wir wollen in der neuen Rösterei im Kleinen zeigen, was wir im Großen machen“, erklärt Bieß. „Wir wollen das Kaffeehandwerk zeigen – und natürlich auch Kaffee verkaufen.“ Deshalb befindet sich neben der mit großen Fensterscheiben ausgestatteten Rösterei ein Werksverkauf. In Zukunft sei auch geplant, Führungen anzubieten und den Kaffee in Feinkostläden anzubieten, ergänzt Willipinski. In der Rösterei am Deich würden nicht nur klassische, sondern auch spezielle Kaffeesorten angeboten, es sei ein Ort, an dem es sich anbiete, zu experimentieren.

Azul kooperiert seit den 1990er-Jahren mit dem Martinshof, sagt Geschäftsführer Bieß. Über die Einrichtung von Werkstatt Bremen, die Menschen mit Behinderung beschäftigt, arbeitet ein 15-köpfiges Team bei dem Kaffeeröster. Nun werde das Team aufgestockt, denn in der neuen Rösterei werden im Verkauf, bei der Abfüllung und beim Abpacken des Kaffees auch Menschen mit Handicap arbeiten.

Wie das Rösten abläuft, erklärt bei der Eröffnung unter anderem Tobias Ehlen. Der Lebensmitteltechniker arbeitet seit vielen Jahren als Kaffeeröster bei Azul. Er zeigt auf eines der schwarzen Silos, aus dem gerade helle, noch ungeröstete Kaffeebohnen aus Kenia in eine Metallwaage fallen. „Die werden dann in den Einführbehälter gesaugt“, sagt Ehlen und zeigt auf ein Rohr. Vom Behälter kommen sie in die Rösttrommel. Da bleiben sie für zehn bis zwanzig Minuten, je nachdem, ob aus ihnen Filterkaffee oder intensiver Espresso werden soll. Ehlen kann an der Farbe und am Geruch erkennen, ob die Röstung ausreichend ist.

40 Kilogramm Bohnen kommen in die Rösttrommel mit Blick auf den Deich, sagt Ehlen. Zum Vergleich: In die großen Rösttrommeln von Azul passen 500 bis 600 Kilogramm Bohnen.