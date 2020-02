Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen zu melden. (dpa)

Unbekannte haben das Kaiser-Friedrich-Denkmal in Bremen-Schwachhausen beschmiert. Wie die Polizei berichtet, soll es sich dabei um Symbole und Schriftzüge mit hauptsächlich politisch linkem und polizeifeindlichem Bezug handeln, teilte die Polizei mit. Die Täter benutzten etwa pinkfarbene Lackfarbe und weiße Farbmarker.

Zeugen hatten am Sonntagmorgen die Schmierereien an der Statue in der Slevogtstraße bemerkt und die Beamten informiert. Die Tat soll sich nach Angaben der Polizei zwischen 17 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Sonntag ereignet haben. Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/ 362 38 88 melden.