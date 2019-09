Im kommenden Jahr geht die neue Saison wieder los. (Frank Thomas Koch)

Das war’s für dieses Jahr. Mit einem großen Finale am Soamstag und Sonntag an der Schlachte hat sich der Kajenmarkt in die traditionelle Winterpause verabschiedet. Ende April 2020 beginnt die neue Saison, darauf können sich Kajenmarkt-Fans schon jetzt freuen. Nachdem die Kaufleute des Kajenmarktes ihre Zelte abgebaut haben, öffnet am Donnerstag, 3. Oktober, der 13. Herbstmarkt seine Tore am Speicher XI in der Überseestadt, wie der Großmarkt Bremen mitteilt. Dort bieten über 130 Händler von 11 bis 17 Uhr ihre Waren an. Neben landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Obst, Gemüse oder Pflanzen finden Besucher dort auch Kunsthandwerk, Accessoires, Schmuck und warme Kleidung.