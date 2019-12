Öffnet ab 2020 auch für Frauen: Die Bremer Eiswette. (Frank Thomas Koch)

Wer einen Verein gründet, kann darin gerne tun und lassen, was er möchte. Wer aber Menschen per se und entgegen den Werten des Grundgesetzes aus einem Verein ausschließt, trägt nicht zum Wohl der Allgemeinheit bei und sollte auch nicht mit Steuervorteilen belohnt werden.

Eiswette und Schaffermahl sind keine Vereine, wollen sich aber nun für Frauen öffnen. Schon? So könnte man ironisch fragen, wir schreiben schließlich bald das Jahr 2020. So überfällig diese Entscheidung auch ist: Traurig ist, dass es vor allem bei den Eiswettgenossen nicht so wirkt, als hätten sie die geliebte Männer-Tradition aus Überzeugung über Bord geworfen. Eher scheinen sie sich aus Kalkül, aus der Sorge vor einem Boykott der Polit-Prominenz und damit der Angst vor einem Bedeutungsverlust der „neuen Mode“ zu beugen.

Spannend wird, was die Frauen aus dieser Situation machen. Haben sie überhaupt Lust auf Veranstaltungen, auf denen nicht wenige der Herren, wenn diese ehrlich sind, lieber weiter unter sich bleiben würden? Gelingt es den Geschlechtern, die Gräben zu schließen? Bremens Traditionsschwergewichten wäre es zu wünschen.