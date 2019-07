Im Vergleich zu Bengalos, soll kalte Pyrotechnik mit deutlich niedrigeren Temperaturen brennen. (Andreas Gora /dpa)

Über die Gefahren von illegaler Pyrotechnik in Fußballstadien wird seit Jahren gestritten und diskutiert. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und Vertreter des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen haben sich nach einer selbst durchgeführten Testreihe gegen eine Freigabe der sogenannten kalten Pyrotechnik im Weserstadion ausgesprochen. Das teilten die Behörde und der Verein mit.

Die in Dänemark entwickelte Technik wird in Fankreisen als Alternative zu den in Stadien verbotenen Bengalos diskutiert. Eine Versuchsreihe der Feuerwehr Bremen habe nach Angaben des Innenressorts jedoch ergeben, „dass auch von der kalten Pyrotechnik Gefahren ausgehen“. So soll auch diese Flamme „zum raschen Entzünden von Kleidung und Haaren“ sowie zu einer Freisetzung giftiger Gase führen können, heißt es. Werder Bremen hatte die Behörde um eine Stellungnahme und eine Testreihe zu diesem Thema gebeten.

„Wir wollen die Diskussion an dieser Stelle aber nicht beenden und möchten unter anderem den dänischen Konstrukteur dieser Fackeln, Tommy Cordsen, nach Bremen einladen“, wird Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald in der Pressemitteilung zitiert.