Ein cremiges Eis kann ein himmlischer Genuss sein. Ganz nach Herzenslust schlecken können die Besucher beim Eisfest in Bremerhaven und Bremen. (imago stock&people)

Auf dem Willy-Brandt-Platz in Bremerhaven geht's am Sonnabend, 2., und Sonntag, 3. Juni kalt zu - eiskalt. Dort findet dann das erste Bremerhavener Eisfest statt. Nachdem es in Bremen in den vergangenen Jahren sehr gut ankam, "exportiert" Veranstalter Timo Bahr das "coole" kulinarische Konzept in die Seestadt.

In Bremen kann eine Woche später geschleckt und geleckt werden, was der Zungenmuskel hergibt - am Schlachthof und auf der Bürgerweide geht am Sonnabend, 9., und Sonntag, 10. Juni, das bereits vierte Eisfest über die Bühne.

15 Anbieter der kalten Gaumenkitzler haben sich für die Eisfest-Premiere in Bremerhaven angemeldet. Im Angebot werden rund 350 bis 400 verschiedene Eissorten sein, kündigt Timo Bahr an. Gefeiert wird der eisige Spaß an beiden Tagen in der Zeit von elf bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Öffnungszeiten sowie der freie Eintritt gelten auch für das vierte Eisfest am 9. und 10. Juni in Bremen. Dafür hat der Veranstalter bis dato 21 Anbieter verbucht. Wer an dem Wochenende keine Zeit hat, muss nicht verzagen - auch am 18. und 19. August steht am Schlachthof / Bürgerweide ein Eisfest auf dem Programm.

Besucher können in Bremerhaven und Bremen vielfältige eiskalte Erfahrungen machen. Angeboten werden zum Beispiel ein "new snow ice" genannter Eisschnee, "rolling ice" nach thailändischer Art, "Glücks"-Eis, "crumble ice" und viele andere Sorten. Unter den Anbietern sind die Bremer Stieleis-Manufaktur "Fiev Sinn", das Eislabor Bremen (mit allein mehr als 40 Sorten), das Eismobil Bremen und die Eisfabrik von der Ostsee - die unter anderem schwarzes Wacken-Eis anbietet, mit dem sich Fans auf das Heavy-Metal-Festival in Wacken am 2. bis 4. August einstimmen können.

Manche mögen's heiß - und das ist beim Eisfest kein Problem. Denn vor Ort sind auch zahlreiche Food-Trucks. Das kulinarische Angebot reicht von Pulled Pork über (auch vegetarische) Burger, Flammkuchen und orientalische Spezialitäten bis hin zu Schafskäse im Fladenbrot, kartoffeligen Leckereien, Crepes und der ganz klassischen Bratwurst vom Grill. Verschiedene Anbieter von Süßem wie Mandeln und Schmalzkuchen runden das "Line up" des Eisfestes ab.