Der Vegesacker Bahnhofsplatz soll künftig per Videokamera überwacht werden. (dpa)

Um die Sicherheit der Bahnreisenden zu verbessern, soll die Polizei den Vegesacker Bahnhofsplatz künftig per Videokamera überwachen. Das hat Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) Vegesacks Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt mitgeteilt. Für den Beirat ist das ein Erfolg: Die Mitglieder fordern seit 17 Jahren eine Videoüberwachung am Bahnhof.

Anlass für Mäurers Einlenken sei „eine Reihe von schwerwiegenden Ereignissen in jüngster Zeit“ gewesen, so Nesrin Kök-Evcil, Sprecherin des Senators. Die Polizei habe die Situation am Vegesacker Bahnhofsplatz „neu bewertet und im Gesamtkonzept zur Neuordnung der Videoüberwachung in Bremen neben dem Hauptbahnhof auch den Vegesacker Bahnhofsplatz als mögliches Objekt herausgestellt“.

In Vegesack hatte es laut Kök-Evcil unter anderem im April eine gewalttätige Auseinandersetzung gegeben, bei der ein 25-Jähriger und seine gleichaltrige Freundin von drei Angreifern bedrängt und mit einem Messer bedroht worden seien. Später hatten die Täter den jungen Mann mit Fußtritten so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Im Jahr 2017 sind laut Kriminalstatistik von 7906 Straftaten in Bremen-Nord 3376 in Vegesack begangen worden – diverse auf dem Bahnhofsvorplatz.