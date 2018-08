Hochzeit in Stuhr

Kammerphilharmonie-Chef hat geheiratet

Sigrid Schuer

Passgenau vor dem Start in die Konzertsaison und vor dem Klassikfreiluftvergnügen "Sommer in Lesmona" haben Albert Schmitt, Chef der Deutschen Kammerphilharmonie, und Katrin May am Freitag geheiratet.