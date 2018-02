Altaf Ahmad Bhatti (links) und Syed Salman Shah stellen die Kampagne vor. (Christina Kuhaupt)

Die muslimische Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) startet deutschlandweit eine Initiative mit dem Namen „Wir sind alle Deutschland“. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag teilte Imam Syed Salman Shah mit, die Gemeinde wolle mit der Aktion Ängste und Missverständnisse gegenüber dem Islam beseitigen. „Wir möchten die Bürger erreichen und zeigen, dass wir nicht diejenigen sind, die Gewalt verbreiten, sondern Liebe und Barmherzigkeit“, so der Imam. Dazu wolle die Gemeinde in allen großen Städten, darunter auch Bremen, Flyer verteilen und über die Religion aufklären, um Vorurteile gegenüber dem Islam abzubauen. Vor dem Bremer Hauptbahnhof sollen die Broschüren verteilt werden, aber genauso in anderen Ortsteilen der Hansestadt.

Die Herzen der Mitmenschen gewinnen

Auch um sich von der Terrororganisation Daesch abzugrenzen, habe man die Kampagne entwickelt, erläutert Altaf Ahmad Bhatti, der in der Gemeinde für den interreligiösen Dialog zuständig ist. „Wir wollen das Bild des wahren Islams zeigen“, sagt Bhatti. Die Gemeinde wolle demonstrieren, dass sie ein Teil Deutschlands ist. Imam Shah betonte, man wolle niemanden missionieren, sondern die Herzen der Mitmenschen gewinnen.

„Man muss eine klare Linie ziehen zwischen bekehren und aufklären“, sagt der Vertreter der Nasir-Moschee in Stuhr, Mujib Ata. Seine Gemeinde wolle informieren: „Wir sind nicht, was uns vorgehalten wird.“ Er bedauert die Assoziation vieler Menschen mit dem Islam als Terrorgesellschaft und nicht als Religion. Mit der Kampagne „Wir sind alle Deutschland“ sollen solche Vorurteile abgebaut werden. In ihrem Flyer weist die Gemeinde unter anderem auf eine kostenlose Hotline hin, unter der Fragen zur AMJ und zum Islam beantwortet werden.

Die AMJ-Gemeinde hat in Deutschland nach eigenen Angaben mehr als 50 Moscheen und 70 Gebetszentren. Mit circa 45.000 Mitgliedern zählen sie sich zu den größeren muslimischen Organisationen. Vertreter der Gemeinde nehmen regelmäßig an der deutschen Islamkonferenz teil.

Am 18. Februar um 11 Uhr lädt die Gemeinde zu einem Neujahrsempfang in der Nasir-Moschee in Stuhr-Brinkum.