Abstand halten ist ein wichtiges Element der Corona-Prävention. Was man sonst noch tun kann, wird in Kürze in einer mehrsprachigen Postwurfsendung erklärt, die alle Bremer Haushalte erreichen soll. (Hauke-Christian Dittrich)

Die Bremer Haushalte sollen flächendeckend mit einer Postwurfsendung versorgt werden, die Informationen zur Corona-Prävention enthält. Diesen Plan der Gesundheitsbehörde wird der Senat voraussichtlich am Dienstag absegnen. Das Faltblatt wendet sich in zehn verschiedenen Sprachen an die Adressaten, darunter Türkisch, Russisch, Arabisch und Spanisch.

Möglichst viele Menschen mit geringen Deutschkenntnissen zu erreichen, ist auch der Sinn des Projekts, für das 50000 Euro bereitgestellt werden sollen. Statistisch gesehen hat jede dritte im kleinsten Bundesland lebende Person eine Migrationsgeschichte, in der Stadt Bremen leben Menschen aus 180 Ländern. Viele von ihnen sprechen neben ihrer Muttersprache nur unzulänglich Deutsch, und ob die amtlichen Corona-Kampagnen zu ihnen durchdringen, ist schwer abzuschätzen. „Somit besteht ein großer Bedarf an mehrsprachiger, bevölkerungsgruppenübergreifender Auskunft, die alle Bürgerinnen und Bürger erreicht“, heißt es in einer Vorlage der Gesundheitsbehörde für die Senatssitzung. Ziel sei es, „über die aktuellen relevanten Maßnahmen zu informieren, auf bestehende Informationsangebote zu verweisen und damit einer Infektion mit dem Covid-19-Virus entgegenzuwirken“. Nach den Lockerungen von Kontaktverboten und der Wiedereröffnung von Geschäften, Lokalen und Freizeitangeboten sollten die Menschen daran erinnert werden, dass es weiterhin bestimmt Regelungen einzuhalten gilt, um die bisher erreichten Erfolge im Kampf gegen die Pandemie nicht zu gefährden.