Innenbehörde sieht Probleme

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kampf gegen Geldwäsche

Jürgen Theiner

Geänderte Kompetenzen auf Bundesebene erschweren offenbar auch in Bremen den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Das deutet die Innenbehörde in einer Antwort auf eine Anfrage der FDP an.