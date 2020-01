Die Polizei Bremen beschlagnahmte im September 2018 bei einer Razzia einen Porsche. (POLIZEI BREMEN)

Die Bremer Staatskasse hat in den vergangenen Jahren die Einnahmen aus der Abschöpfung illegalen Vermögens deutlich gesteigert. Das geht aus einer Aufstellung der Justizbehörde hervor, die dem WESER-KURIER vorliegt. Die Grünen hatten sich nach der Entwicklung der Zahlen erkundigt. Die Behörde geht davon aus, dass sich die Einnahmen insbesondere bei der Bekämpfung der Clankriminalität weiter steigern lassen, wenn dieses Ziel mit entsprechendem Personaleinsatz verfolgt wird.

In seiner Statistik unterscheidet das Justizressort nach Fällen vor und nach dem 1. Juli 2017. Seinerzeit hatte der Bundesgesetzgeber die Möglichkeiten zur Abschöpfung rechtswidrig erworbenen Vermögens neu geregelt und erweitert. Vor diesem Datum hatte Bremen seit 2007 im Schnitt jährlich 556 000 Euro eingezogen, seither waren es knapp 3,2 Millionen. Diese Zahlen ergeben sich, wenn man die insgesamt an die Staatskasse geflossenen Beträge um zwei Sonderfälle bereinigt, die vor einigen Jahren für Aufsehen gesorgt hatten.

Dabei ging es um Schmiergelder bei Waffengeschäften: 2014 akzeptierte die Rüstungsschmiede Rheinmetall einen Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft gegen ihre Bremer Tochter Defence Electronics über 37 Millionen Euro. Im Raum stand damals der Verdacht, Mitarbeiter des Unternehmens hätten griechische Amtsträger bestochen, um ein Geschäft anzubahnen. 2017 zahlte Atlas Elektronik die bisherige Rekordsumme von 48 Millionen Euro, ebenfalls wegen des Verdachts der Bestechung und Korruption bei Rüstungsgeschäften.

Neben der endgültigen Einziehung von Vermögen hat es in den vergangenen Jahren auch diverse Verfahren zur vorläufigen Sicherung von Sachwerten oder Geldbeträgen gegeben. In diesen Fällen waren jeweils noch Strafverfahren anhängig. Die Ermittler hatten aber ihre Hand bereits auf die Vermögenswerte gelegt, um eine weitere illegale Nutzung zu verhindern. Die Polizei Bremen vermeldet in dieser Rubrik Vermögensarreste von gut 6,7 Millionen Euro für den Zeitraum seit Juli 2017.

Das Finanzamt Bremerhaven steuerte in dieser Zeitspanne aus Steuerstrafsachen für das gesamte Bundesland knapp zwölf Millionen Euro bei, das Hauptzollamt Bremen knapp 3,6 Millionen Euro. „Was wir als Justizressort wollen, ist, das zu intensivieren“, sagt Behördensprecher Matthias Koch. Insbesondere im Bereich der Clankriminalität sei es angebracht, „diesen Leuten auf die Füße zu treten“. Gerade die Einziehung von Vermögen oder Luxusgegenständen mache bei dieser Zielgruppe oft mehr Eindruck als andere strafrechtliche Sanktionen.

Hoher Personalaufwand

In dem aktuellen Papier der Justizbehörde wird aber auch eines deutlich hervorgehoben: Erfolgreiche Vermögensabschöpfung erfordere insbesondere bei Großverfahren „regelmäßig einen überdurchschnittlichen Ermittlungs- und auch Verhandlungsaufwand sowie entsprechende personelle Ressourcen bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft und den Gerichten“. Bei der Clankriminalität ganz besonders. Wenn dort Vermögenswerte abgeschöpft oder Statussymbole wie Luxusautos eingezogen werden sollen, bedürfe es „ebenfalls erheblicher, auch personeller Anstrengungen“.

Vor drei Jahren hatte der damalige rot-grüne Senat ein umfangreiches Personalpaket geschnürt, um den Kampf gegen illegales Vermögen zu intensivieren. 15 zusätzliche Stellen erhielt das Justizressort, unter anderem für drei neue Staatsanwälte und einen Wirtschaftsexperten. Zwanzig Stellen wurden in der Innenbehörde geschaffen. Insgesamt ließ sich der Senat das Paket zwei Millionen Euro pro Jahr kosten. Finanz-, Justiz- und Innenressort vereinbarten damals, nach zwei Jahren eine Auswertung der mit diesem zusätzlichen Personal erzielten Ergebnisse vorzunehmen.

Für das Justizressort von Senatorin Claudia Schilling (SPD) steht außer Frage, dass sich die Investition rentiert hat. Dem zusätzlichen Personalaufwand von zwei Millionen Euro im Jahr stünden durchschnittliche Einnahmen aus der Vermögenseinziehung in Höhe von knapp 3,2 Millionen Euro gegenüber. Aus diesem Grund sei von einer „detaillierten Evaluation abgesehen“ worden.

Die Vereinbarung zwischen den Senatsressorts aus dem Jahr 2017 reicht nur bis 2021. Im laufenden Jahr soll der Kontrakt überarbeitet werden, dabei geht es auch um die Kosten-Nutzen-Relation. Aus Sicht des Justizressorts muss es bei den Gesprächen darum gehen, „die Möglichkeiten zur Ausweitung der Tätigkeiten insbesondere in den Bereichen Großverfahren und Clankriminalität mit dem Ziel zu erörtern, die Vermögensabschöpfung weiter zu erhöhen“, wie es in dem Papier aus dem Hause Schilling heißt.