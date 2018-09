Der 53-jährige Ingo Koopmann bewirbt sich für den Landesvorsitz der Grünen. (privat)

Bei den Grünen zeichnet sich eine Kampfabstimmung um die männliche Position im Vorstandstandem des Landesverbandes ab. Nach dem Rücktritt von Ralph Saxe bewarb sich für diese Position zunächst nur der 73-jährige frühere Abgeordnete Hermann Kuhn, der dieses Amt schon einmal zwischen 2011 und 2013 innehatte. Gegen Kuhn will nun Ingo Koopmann aus Schwachhausen antreten. Der 53-Jährige ist bei den Bremer Grünen bisher ein eher unbeschriebenes Blatt. Der Partei gehört er seit fast 30 Jahren an, nach eigenen Angaben war er in Berlin aktiv, wo er viele Jahre wohnte, bevor er nach Bremen kam.

Ziel der Grünen im bevorstehenden Bürgerschaftswahlkampf müsse es ein, "dass eine Regierungsbildung nur

mit uns möglich sein darf. Denn Rot/Grün ist kein Selbstläufer mehr", wie Koopmann glaubt. Die SPD schwächele "mit einem eher farblosen Bürgermeister". Seine Partei müsse, so sagt der Kuhn-Herausforderer, "die Themen in den Vordergrund stellen, die den Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind. Diese sind meines Erachtens Bildung, Schule, Kita und die Wohnungsbaupolitik". Was die Grünen nicht bräuchten, sei ein Übergangskandidat für den Parteivorsitz, wie der 73-jährige Kuhn es wäre, denn: "Nach der Wahl im nächsten Jahr wird es turbulente Zeiten geben", so Koopmann. Die Grünen würden es dann mit einer angeschlagenen SPD und einer Linkspartei zu tun haben, "die vor Kraft nicht laufen kann". Da sei es wichtig, dass die Grünen in einer solchen Situation an der Spitze handlungsfähig sind.