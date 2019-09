Heinz Senkpiel vor der auch unter dem Namen Riesenbärenklau bekannten Pflanze, die bis zu fünf Meter hoch wird. (Frank Thomas Koch)

Herkules ist der Hammer unter den Stauden. Mit der Einschätzung steht der Gröpelinger Kleingärtner Hans Senkpiel nicht allein. Die auch unter dem Namen Riesenbärenklau bekannte Pflanze wird bis zu fünf Meter hoch, breitet sich blitzgeschwind aus und bringt Gefahren mit sich: „Das Berühren der Pflanze kann zu gefährlichen Hautreaktionen führen! Der Pflanzensaft enthält Furanocumarine“, warnt das Bundesamt für Naturschutz.

Diese Substanz könne, vor allem im Zusammenwirken mit Sonnenlicht, „schwere Hautentzündungen mit starker Blasenbildung hervorrufen“, die Verbrennungen dritten Grades glichen. Und deshalb wollen Hans Senkpiel und Rolf Heide, sein Vorsitzender im Kleingartenverein Gartenfreunde am Mittelwischweg, dass die Herkulesstaude verschwindet.

Der Riesenbärenklau hat sich ungehindert ausgebreitet

Im Moment geschieht das Gegenteil: Auf einer ehemaligen Pferdekoppel, die nur noch an den Resten des Elektrozauns zu erkennen ist, die an dünnen Kunststoffpfählen hängen, hat sich der Riesenbärenklau bereits ungehindert ausgebreitet. Und er ist im Begriff, das weiter zu tun: „Der samt sich jetzt aus“, sagt Senkpiel, der Fachberater in seinem Verein ist. „Eine Pflanze kann bis zu 80.000 Blüten haben, die jeweils zwei Früchte bilden können“, informiert das Bundesamt. Wind, Vögel und die nahen Gräben, fürchten die Kleingärtner, könnten das Problem vergrößern, indem die Stauden sich noch mehr als schon jetzt bis in die Gärten ausbreiten.

„Eigentlich ist das eine schöne Pflanze, sehr bienenfreundlich“, sagt Hans Senkpiel. „Aber für Kinder ist das nichts“, stellt Rolf Heide klar. Er ist als Leiter der Interessengemeinschaft Gröpelingen-Oslebshausen beim Landesverband der Gartenfreunde im Bilde über insgesamt mehr als 2000 Parzellen, die auch zu den benachbarten Vereinen Waller Marsch, der einen Spielplatz in der Nähe hat, und Morgenland gehören. „Wir haben das Ziel erreicht, die Vereine jünger zu machen, jetzt gibt es hier viele Kinder.“ Obwohl die Parzellisten „jetzt alle aufgeklärt“ worden seien, dass die sich nur mit Schutzkleidung, Handschuhen und Brille der Staude nähern sollen, um sie vorsichtig zu entfernen, „trauen sich manche nicht ran. Die erwarten dann, dass wir das beseitigen“, hat Senkpiel festgestellt. Für den Vorstand wäre es wahrlich eine Herkulesaufgabe – und ein Sisyphusjob.

„Wir sind jetzt hellhörig"

Er und Rolf Heide wiederum erwarten, dass Immobilien Bremen als Eigentümerin der Fläche ihren Pächter in die Pflicht nimmt – oder selbst tätigt wird und die Stauden, die auf der Unionsliste der invasiven Arten stehen, beseitigt. Peter Schulz, Sprecher der Immobilien Bremen, bestätigt, dass der Stadt drei Liegenschaften in der Gegend gehören und zur landwirtschaftlichen Nutzung vergeben seien. Sollte die betreffende Fläche dazugehören, "ist klar, dass wir uns kümmern“, erklärt Schulz. „Wir sind jetzt hellhörig." Es wären nicht die ersten Stauden mit dem aggressiven Saft, die entfernt würden: "Wir hatten im Jahr 2018 eine Fläche", erinnert sich Peter Schulz, „da haben wir den Riesenbärenklau vom Umweltbetrieb Bremen fachmännisch beseitigen lassen."

Pfahlwurzeln bis zu 60 Zentimeter tief

Wer sich mit der Herkulesstaude anlegen wolle, sei gut beraten, dabei der Devise „Gartenschere statt Machete“ zu folgen. „Am besten mit Teleskopgriffen“, sagt Carsten Siemering. Er ist Fachberater im Landesverband der Gartenfreunde und hat längst gehört von der ehemaligen Pferdewiese, „auf der das ausufert bis zum Gehtnichtmehr“. Am besten sei es, die Pflanzen abzustechen und auszugraben, „damit sich keine Dominanzbestände bilden“ – die Pfahlwurzeln des Riesenbärenklaus gehen bis zu 60 Zentimeter in die Tiefe.

Das Bundesamt für Naturschutz geht davon aus, dass die seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts als Zierpflanze bekannte und später verwilderte Staude, die aus dem Kaukasus stammt, in ganz Deutschland verbreitet ist. „Große Bestände entwickeln sich vor allem auf Wiesen- und Ackerbrachen, die nicht zu trocken und nicht zu nährstoffarm sind.“ Früher war die Pflanze häufig am Weserufer zu sehen.

Statt sich die Pferde auf die Koppel zurückzuwünschen, wären die Kleingärtner wahrscheinlich gut beraten, auf Schafe, Ziegen, Rinder oder Schweine zu hoffen, die diese Haustiere laut Bundesamt die Doldengewächse fressen. Allerdings seien auch schon Kühe nach dem Verzehr dieser Pflanze gestorben.