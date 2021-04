Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft und wird in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. (Ralf Michel)

Am Landgericht Bremen wurde am Freitagmorgen ein Prozess gegen einen 41-Jährigen eröffnet, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vorwirft. Der Mann soll den neuen Freund seiner Ex-Frau mit einem Messer niedergestochen haben. Als dieser nach zwei Stichen in Hals und Bauch zu Boden ging, soll der Täter mehrfach versucht haben, auf dessen Kopf einzustechen, wurde aber vom Hund des Opfers, ein American Stafford Mix, angegriffen und weggezerrt, sodass sein Herrchen fliehen konnte. „Er hat mir das Leben gerettet“, sagte der 33-Jährige am Rande der Verhandlung.

Der Prozess selbst war am Freitag bereits nach der Verlesung der Anklageschrift beendet. Der Angeklagte kündigte an, sich am zweiten Verhandlungstag, dem 22. April, zu äußern.