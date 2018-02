Blick in einen Inliner. Der Schlaucheinsatz für die Kanalsanierung wird gekühlt geliefert und dann erwärmt. Er passt sich so an das Rohr an. Bei dieser "geschlossenen" Form ersparrt man sich unter anderem Grabarbeiten. (Arne Schmüser)

Bevor die drei Kanalabschnitte rund ums Pumpwerk Horn in den kommenden Monaten saniert werden können, müssen ihre neuen Wände in England genäht werden. In Dänemark werden sie dann mit Harz getränkt und auf Eis gelegt, bevor sie weiter nach Horn-Lehe verfrachtet werden. Das 85 Jahre alte Mauerwerk der Kanalrohre bekommt demnächst in den Abschnitten unterhalb der Achterstraße, des Pumpwerk-Geländes und der Straße Am Herzogenkamp eine 3,5 Zentimeter dicke, flexible Innenhaut aus Glasfaser-Kunststoff verpasst - im Fachjargon Schlauchliner genannt. Dieser wird – tiefgekühlt - in die Leitungsrohre eingezogen und anschließend mit warmem Wasser gefüllt, damit er sich auf die passgenaue Größe ausdehnen kann. Dieses Verfahren ermöglicht eine Sanierung in geschlossener Bauweise, die bis Januar 2019 abgeschlossen sein soll.

Was die Baumaßnahme für den Verkehr und die Anwohner bedeutet, hat Hansewasser-Mitarbeiter Arne Schmüser jetzt dem Horn-Leher Verkehrsausschuss berichtet. Ab 2. Mai wird demnach als erstes der Kanalabschnitt am Herzogenkamp saniert. Das bedeutet Vollsperrung zwischen Helmer und der Tietjenstraße – ausgenommen für Feuerwehr, Fußgänger und Radfahrer. Lediglich an einigen vereinzelten Tagen werde bis auf die Feuerwehr überhaupt niemand die Baustelle passieren können, erklärte Verkehrssachbearbeiter Kai Koopmann von der Horner Polizei. Etwa dann, wenn der Schlauchliner eingezogen werde.

An dieser Stelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen. (Weser-Kurier/Cimen, Ubeyde)

Während die Zufahrt vom Herzogenkamp zum Helmer weiterhin frei bleibt, wird die Tietjenstraße während der Bauzeit ausschließlich über die Vorstraße zu erreichen sein. Für BSAG-Kunden bedeutet die Sperrung eine Umleitung der Buslinien 21, 31 und N3 über die Achterstraße. „Im Moment läuft dafür wegen des abgesackten Bahndamms quasi schon die Generalprobe“, erklärte Koopmann. Die Ersatz-Haltestelle Helmer werde ab Mai einige Meter weiter an die Achterstraße nahe der Milllstätter Straße verlegt. Für den Autoverkehr werde man frühzeitig und weiträumig Umleitungsschilder aufstellen, kündigte Koopmann an. Bereits nahe der Autobahnabfahrt Universität sollen erste Schilder auf die Sperrung hinweisen.

Die drei Zuleitungen zum Pumpwerk Horn sind stadtweit betrachtet alles andere als unbedeutend: etwa ein Drittel des Abwassers der rechten Weserseite kommt hier an. Bei Starkregen laufen hier bis zu 700 Liter pro Sekunde durch. Während der Sanierung wird das Wasser zum Pumpwerk überirdisch umgeleitet. Es wird in 60 Zentimeter dicke Rohre gepumpt, die parallel zur Straße liegen werden. Über die Zufahrten zur Tietjenstraße und zum Helmer werden sie „aufgeständert“, also hochgelegt, damit die Feuerwehr im Notfall jederzeit passieren kann.

Bei einer geschlossenen Kanalsanierung, wie hier am Hachedamm, wird ein sogenannter Schlauchliner oder Inliner in den Kanal gezogen und später erwärmt und ausgehärtet. Das soll Kostensparen und schneller gehen als eine offene Sanierung. (PETRA STUBBE)

Ganz unmerklich verrichten die Pumpen ihren Dienst nicht, räumte Schmüser auf Nachfrage eines Anwohners ein. Jedenfalls nicht immer. Der Elektromotor für den normalen Betrieb sei skurrilerweise lauter als der Dieselmotor, der an Regentagen zum Einsatz komme. Der Elektromotor erzeuge nämlich einen hochfrequenten Ton, der etwas nervig sein könne. „Wir werden ihn deshalb nochmals gesondert verschalen“, versprach Schmüser.

Mitte Juli soll der erste Bauabschnitt am Herzogenkamp abgeschlossen sein. Der Verkehr, inklusive der Busse, kann dann wieder fließen – mit einer Einschränkung: an der Baugrube wird eine Baustellenampel eingesetzt, da die Abwasserumleitung noch bis Ende des Jahres im Einsatz bleiben wird.

Direkt im Anschluss wird sich das Prozedere vom Herzogenkamp im Wesentlichen an der Achterstraße im Abschnitt zwischen dem Bahnübergang und der Riensberger Straße wiederholen. Voraussichtlich ab 23. Juli wird die Achterstraße ebenfalls voll gesperrt sein. Allerdings werde hier der „Stopfen schrittweise die Straße hochwandern“, erklärte Schmüser. „Der Recyclinghof wird aber während der gesamten Bauzeit zu erreichen sein“, betonte der Hansewasser-Mitarbeiter. „Mal von der einen, mal von der anderen Seite aus.“

Wenn Ende Oktober auch die Sanierung an der Achterstraße fertiggestellt ist, folgt die dritte und letzte Kanalinstandsetzung. Die allerdings wird in der öffentlichen Wahrnehmung eine weit geringere Rolle spielen als die ersten beiden, da sie auf dem Pumpwerksgelände abgewickelt wird. Ende Januar soll dann auch hier alles über die Bühne gegangen sein.

„Die Anwohner werden etwa drei bis vier Wochen im Vorfeld der Maßnahme umfassend von uns informiert“, erklärte Schmüser. Außerdem sei die Sanierung im Baustellenradar einsehbar, das unter www.hansewasser.de zu finden ist.