Die Kandidaten für den CDU-Vorsitz wollen sich Ende November den Parteimitgliedern in Bremen und Niedersachen vorstellen. Jens Spahn, Annegret Kamp-Karrenbauer und Friedrich Merz kommen dafür am 29. November ins BLG-Forum in der Überseestadt.

Angela Merkel hatte nach schweren Verlusten ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen angekündigt, nicht mehr für den Parteivorsitz zu kandidieren. Seit 18 Jahren hat sie den Posten inne. Die CDU will am 7. Dezember auf dem Parteitag in Hamburg die neue Spitze wählen. (haf)