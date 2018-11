Der Landesvorstand hat getagt und eine Liste als Vorschlag beschlossen. Danach führt Fraktionschefin Lencke Steiner (links) die Liste mit insgesamt 26 Plätzen an. Die FDP Bremerhaven hatte bereits Mitte Oktober ihre Liste für die Wahl aufgestellt, sie wird von dem Landeschef der Partei und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in der Bürgerschaft, Hauke Hilz (rechts), angeführt. (Christiana Kuhaupt)

Am kommenden Sonnabend kürt die FDP Bremen ihre Kandidaten für die Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019. Der Landesvorstand hat am Montagabend getagt und eine Liste als Vorschlag beschlossen. Danach führt Fraktionschefin Lencke Steiner die Liste mit insgesamt 26 Plätzen an. Nach Informationen des WESER-KURIER folgen auf den nächsten Plätzen der Bürgerschaftsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Magnus Buhlert, gefolgt von Thore Schäck, der bislang noch kein Mandat für die Bremer Bürgerschaft hat, sowie dem innenpolitischen Sprecher und Abgeordneten Peter Zenner.

Auf Platz fünf steht Birgit Bergmann, ebenfalls Bürgerschaftsabgeordnete und in der Fraktion zuständig für die Themen Arbeit und Frauen. Dem Vernehmen nach könnte sie künftig auch das Thema Bildung übernehmen. Die bisherige bildungspolitische Sprecherin Julie Kohlrausch tritt nicht mehr als Kandidatin für die Bürgerschaft an. Bis Platz zehn folgen Volker Redder, Sophie Hennersdorf, Rainer Buchholz (Bürgerschaftsabgeordneter), Bettina Schiller und Jürgen Schultz. In der aktuellen Legislaturperiode hat die Fraktion sieben Sitze in der Bürgerschaft. Die FDP Bremerhaven hatte bereits Mitte Oktober ihre Liste für die Wahl aufgestellt, sie wird von dem Landeschef der Partei und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in der Bürgerschaft, Hauke Hilz, angeführt.

Bei der Bürgerschaftswahl 2015 waren die Liberalen nach vier Jahren Zwangspause mit 6,6 Prozent und der Spitzenkandidatin Lencke Steiner wieder ins Landesparlament eingezogen. Nach der Verkündung des vorläufigen Ergebnisses trat Steiner am Wahlabend in die FDP ein. Erklärtes Ziel der Partei für die kommende Wahl ist ein zweistelliges Ergebnis. Bei zehn Prozent könnte das etwa sieben bis neun Mandaten in der neuen Bürgerschaft entsprechen, wie aus Parteikreisen zu hören ist.

Zuletzt hatte die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag der Bremer CDU im August die Sonntagsfrage für die Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019 gestellt: Danach kämen die Liberalen auf sieben Prozent. In einer vorherigen Befragung im Auftrag der SPD waren es zehn Prozent.