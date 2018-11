Die Bremer Regierung will die Einführung von sogenannten Abbiegeassistenten für die Lkw voranbringen. (Jens Büttner/dpa)

Die Bremer Regierungsfraktionen von Grünen und SPD wollen die Einführung von sogenannten Abbiegeassistenten für die Lkw des städtischen Fuhrparks voranbringen. Das fordern sie in einem Antrag, der möglicherweise im Dezember in der Bürgerschaft diskutiert werden soll. Bereits im Juni hatte der Hamburger Senat eine Umrüstung des dortigen städtischen Fuhrparkes beschlossen. Dieser Initiative aus Hamburg will nun auch das Bremer Regierungsbündnis folgen. Man wolle "ein Zeichen für Verkehrssicherheit setzen", heißt es dazu in einer Mitteilung der Bremer Grünen.