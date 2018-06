Sattelhof Bremen Blumenthal Burgwall Lothar Kannenberg Enrichtung für Jugendliche (Christian Kosak)

Die Sozialbehörde hat bei der Insolvenz des Jugendhilfeträgers Akademie Kannenberg Fehler gemacht, die jedoch der Ausnahmesituation während des Flüchtlingszustroms der Jahre 2015/16 geschuldet waren und insofern entschuldbar sind. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Innenrevision des Hauses von Senatorin Anja Stahmann (Grüne). Zugleich gibt es nun erstmals ein genaueres Bild von den Kosten, die Bremen durch den Zusammenbruch der Akademie unterm Strich entstehen werden: Die Rechnung beläuft sich auf rund vier Millionen Euro.

Die Akademie Kannenberg war im Herbst 2015 ein wichtiger Partner der Sozialbehörde, als mit dem Strom von Flüchtlingen auch viele unbegleitete Minderjährige nach Bremen gelangten. Die Hansestadt nahm seinerzeit einen im Bundesvergleich deutlich überproportionalen Anteil von ihnen auf. In dieser Situation kam Lothar Kannenberg mit seinem Unternehmen wie gerufen. Nach und nach eröffnete er ein halbes Dutzend Häuser mit Betreuungsplätzen und Wohngruppen, in denen zu Spitzenzeiten bis zu 1000 junge Flüchtlinge versorgt wurden. Auf dieses Niveau war auch der Personaleinsatz ausgerichtet.

Wirtschaftliche Probleme spitzten sich zu

Seit November 2015 zeichnete sich allerdings ab, dass die Auslastung der Kannenberg-Häuser allmählich zurückgehen würde. Damals verständigten sich die Bundesländer auf einen neuen Verteilungsmodus für minderjährige Flüchtlinge. Der vorhandene Überhang wurde auf die Bremer Quote angerechnet, sodass zunächst lange Zeit überhaupt keine neuen Jugendlichen mehr in Bremen untergebracht werden mussten. Durch normale Fluktuation nahm die Zahl der Minderjährigen weiter ab, während der Personalbestand hoch blieb. Im Herbst 2017 spitzten sich die wirtschaftlichen Probleme des Einrichtungsverbundes so sehr zu, dass Lothar Kannenberg Insolvenz anmelden musste.

Lothar Kannenberg (Kosak)

Der Zusammenbruch der Akademie brachte auch die Sozialbehörde in Erklärungsnöte, denn sie hatte dem Unternehmen pauschale Vorschüsse gezahlt, die deutlich über den später spitz abgerechneten Kosten lagen. Die Rückforderungen der Sozialbehörde beliefen sich auf über sieben Millionen Euro. Dass sich dieser Betrag nicht vollständig würde eintreiben lassen, wurde bald klar, denn der Insolvenzverwalter der Kannenberg-Akademie bestritt die Rechtmäßigkeit eines erheblichen Teils der Forderungen. Nach längeren Verhandlungen hat sich die Behörde nun mit ihm auf einen Vergleich verständigt, der nach Verrechnung sämtlicher gegenseitiger Ansprüche einen Realverlust für die Sozialbehörde in Höhe von rund vier Millionen Euro bedeutet.

Prüfer: Fehlverhalten der Verwaltung

In einer Vorlage für die Sozialdeputation rechtfertigt das Haus von Anja Stahmann den Kompromiss. Ihre Experten haben verschiedene Szenarien durchgespielt, die die möglichen finanziellen Auswirkungen zivilrechtlicher Prozesse mit dem Insolvenzverwalter hochrechneten. Ergebnis: die vier Millionen Euro stellen die zweitgünstigste Variante nach einem vollständigen juristischen Sieg der Behörde über den Insolvenzverwalter dar. Ein solcher Ausgang sei jedoch unwahrscheinlich und erst nach einigen Jahren zu erringen, schreiben die Fachleute der Sozialbehörde in ihrer Unterlage für die Sozialdeputierten. Ihre Empfehlung deshalb: Lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.

Parallel zu den Vergleichsverhandlungen ist die Innenrevision der Sozialbehörde der Frage nachgegangen, ob und in welchem Umfang Mitarbeiter der Verwaltung durch Fehler oder Versäumnisse dazu beigetragen haben, dass der Steuerzahler nun für die Kannenberg-Pleite bluten muss. Ja, es hat Fehlverhalten gegeben, sagen die Prüfer. So hätten sich die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter im Frühjahr 2017 monatelang Zeit gelassen, um bei Kannenberg Tilgungen von Vorschüssen der Sozialbehörde einzutreiben.

"Die Tatsache, dass innerhalb von fast fünf Monaten lediglich eine Erinnerungsmail verfasst wurde, ist für die Innenrevision nicht hachvollziehbar und als Versäumnis zu werten", schreiben die Prüfer in ihrem Bericht. Und weiter: "Durch das abwartende und nur inkonsequent einfordernde Verhalten der senatorischen Behörde hinsichtlich der Rückzahlung der Abschlage konnte der Träger eine drohende Insolvenz mehrere Monate hinauszögern."

Mehr zum Thema Bewegung im Insolvenzverfahren Kannenberg verlässt eigene Akademie In das Insolvenzverfahren der Lothar Kannenberg Akademie kommt Bewegung. Wie der WESER-KURIER ... mehr »

Trotz dieser und anderer Beanstandungen schlechten Verwaltungshandwerks brechen die Innenrevisoren nicht den Stab über die Stahmann-Behörde. 2015/16, als Jugendliche Flüchtlinge in großer Zahl nach Bremen strömten, und auch noch im Folgejahr sei ein "Verwaltungshandeln wie aus dem Lehrbuch" nicht möglich gewesen. Die Beschäftigten hätten sich bemüht, "die gesetzlichen und verwaltungsrechtlichen Vorgaben weitestgehend zu erfüllen", schreiben die Revisoren.