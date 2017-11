Lothar Kannenberg (Mitte) vor drei Jahren mit jungen Flüchtlingen in seiner Akademie in Rekum. (Christian Kosak)

Zu den Hintergründen der Insolvenz der Lothar Kannenberg Akademie werden immer neue Details bekannt. Bereits im September vergangenen Jahres sei die Bremer Sozialbehörde darauf aufmerksam geworden, dass der private Jugendhilfeträger in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Das geht aus den Antworten eines umfassenden Fragenkatalogs hervor, den einige Fraktionen nach dem Bekanntwerden der Zahlungsfähigkeit eingereicht hatten und nun zugeschickt bekommen haben.

Die Auskünfte des Ressorts um Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) werden am kommenden Donnerstag die Sozialdeputation beschäftigen. Sie liegen dem WESER-KURIER vor.

Demnach habe das zuständige Fachreferat der Behörde im Spätsommer 2016 mit allen Trägern, die wie Kannenberg pauschale Abschlagszahlungen erhalten hatten, Gespräche zum Rückzahlungsmodus geführt. Nur wenige von ihnen seien in der Lage gewesen, das Geld in einem Schritt zurückzuzahlen. Zu diesem Zeitpunkt habe man jedoch noch geglaubt, dass die Situation bei Kannenberg nur vorübergehend sei, heißt es in dem Papier. Die gezahlten Abschlagszahlungen dienten der Errichtung von fünf Notunterkünften in Turnhallen und Zelten sowie zur Inbetriebnahme von sieben Einrichtungen als Übergangsmaßnahmen in Hostels, Wohngruppen und Jugendwohngemeinschaften. Insgesamt hätten 16 Träger Abschlagszahlungen aus identischen Gründen erhalten.

Die letzte der insgesamt 33 Abschlagszahlungen an die Kannenberg-Akademie erfolgte demnach im April 2016. Zu diesem Zeitpunkt habe man angenommen, der Betrieb sei so weit gefestigt, dass die Einrichtung ohne weitere Abschlagszahlungen auskommen sollte. Mit Rückzahlungen in nennenswerter Höhe wäre laut der Sozialbehörde ab Herbst 2016 zu rechnen gewesen – doch ohne Erfolg. Im April 2017 sei die Akademie, neben sechs weiteren Trägern, noch einmal angeschrieben worden mit der Aufforderung, das Rückzahlungstempo zu erhöhen. Während dieses Verfahren bei den meisten anderen Trägern erfolgreich gewesen sei, habe man die Kannenberg-Akademie letztendlich im Oktober dazu aufgefordert, Insolvenz zu beantragen.

Insgesamt belaufen sich die Forderungen der Stadt auf 5,6 Millionen Euro. 3,8 Millionen davon verteilen sich auf die Rückstände nicht zurückgezahlter Abschlagsrechnungen, die weiteren Forderungen stammen aus den Spitzabrechnungen. Ob es bei dieser Summe bleibt, ist derzeit noch offen, denn auch Kannenberg meldet nach wie vor finanzielle Ansprüche an die Stadt an. Wie hoch diese sind, ist derzeit noch unklar und Teil des Insolvenzverfahrens.

Dass Kannenberg alle Schulden bei der Stadt begleichen kann, ist fragwürdig. Es ist anzunehmen, dass nicht alle diese Forderungen aus der Insolvenzmasse beglichen werden können, heißt es dazu in der Deputations-Vorlage. Ob und in welcher Höhe die offenen Forderungen am Ende tatsächlich zu einem Verlust führen werden, und ob damit Haushaltsrisiken für die Jahre 2018/2019 verbunden sind, lasse sich erst nach Abschluss des Insolvenzverfahrens beurteilen. Mit was für Summen in der Jugendhilfe agiert wird, zeigt ein Blick in die Gesamtstatistik. Seit 2014 sind insgesamt 26 665 707,44 Euro an den Jugendhilfeträger geflossen.

In der Deputation wird sich die Sozialsenatorin unter anderem die Frage gefallen müssen, ob ihr Ressort nicht früher hätte die Reißleine ziehen müssen und ob die Behörde die Kannenberg-Akademie nicht intensiver hätte prüfen können. Ein Teil davon wird bereits in den Antworten auf die Fragen deutlich. Demnach besitze die Behörde laut dem Gesetz keine Prüfrechte in Form von Buchprüfungen oder ähnlichen Einsichtnahmen in Geschäftsunterlagen.

Was mit den mehr als 150 Mitarbeitern in den verbliebenen sechs Einrichtungen in Bremen passiert, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht raus. Es sei davon auszugehen, dass nicht alle Einrichtungen fortgeführt werden können. Grundsätzlich hätten jedoch andere Träger Bedarf an Fachkräften. Das hatten bereits die Wohlfahrtsverbände angekündigt.